Zelfs Louis van Gaal doet aan ‘intermittent fasting’: ‘In een jaar vijftien kilo afgevallen’

Beeld ANP / EPA

In het programma De Oranjewinter op SBS 6 was dinsdagavond te zien hoe Van Gaal met zijn vrouw Truus eetplannen besprak). “Ga jij dan eten met de staff?” vroeg Truus, waarop Van Gaal zei: “Ik eet niet, ik ben op intermittent fasting, weet je nog?”

Even later haakte verslaggever Noa Vahle daarop in door hem te vragen of hij dat sinds kort doet. “Ik doe dat al een jaar en ik ben van 105 naar 90 (kilo, red.) gegaan,” antwoordde Van Gaal, waarna hij toevoegde dat hij nu wel weer 93 kilo weegt. “Omdat ik met de jongens ben en dan krijgen we drie maaltijden. Dat was even moeilijk, maar nu zit ik weer in het ritme.”

Makkelijke methode

Van Gaal is lang niet de enige die aan intermittent fasting doet. Het is al een aantal jaar een populair dieet. BN’ers zoals Julius Jaspers, Victoria Koblenko en Arie Boomsma hebben er bijvoorbeeld veel baat bij gehad. “Zodra een BN’er een dieet probeert, dan krijgen wij daar vragen over in de praktijk," vertelt diëtist Elenna de Roode van Gezond Leven Diëtisten. “Dat is niet altijd negatief hoor, we proberen dan juist alle vragen te beantwoorden en sturing te geven.”

De Roode ziet dan ook veel mensen voorbijkomen die intermittent fasting willen proberen. Volgens de diëtist is het zo populair omdat het een redelijk makkelijke manier is om je calorie-inname op een dag te beperken. “Als je wil afvallen, moet je eigenlijk altijd minder calorieën op een dag eten. Dan is dat makkelijker te doen als je dat aantal calorieën over een kortere periode van de dag kan verspreiden. Bijvoorbeeld van 12.00 tot 20.00 uur.” Daarnaast heb je er niet veel voor nodig. “Je moet alleen kunnen klokkijken, dus het is makkelijk uit te proberen.”

Belangrijk is volgens De Roode wel dat het totaalplaatje klopt. “Als je aan intermittent fasting doet, maar in die tijdspanne alleen maar bier drinkt en patat eet, dan gaat je gezondheid daar natuurlijk niet op vooruit.”

Warrige coaching

Hoewel het een laagdrempelig dieet is, is het niet voor iedereen geschikt. “Onderzoek toont aan dat de concentratie van jongeren erdoor beïnvloed kan worden. Zij functioneren dus beter op school als ze ontbijt hebben gegeten.” Maar voor warrige coaching hoeft het Oranje-elftal niet bang te zijn, want voor volwassenen kan volgens De Roode het tegenovergestelde gelden. “Zij kunnen soms juist beter functioneren door te vasten.”

Ook voor mensen die gevoelig zijn voor eetbuien is het niet geschikt en als je weet dat je chagrijnig wordt van langere tijd niet eten, is het misschien ook niet de meest handige methode. “Als je heel blij wordt van een ontbijt in de ochtend, blijf dat dan vooral doen,” zegt De Roode. “Het risico is ook dat mensen te weinig gaan eten. Als je je ontbijtje overslaat, dan moet je dat later wel weer compenseren.”

Wie intermittent fasting direct op een goede manier wil uitproberen, doet er volgens De Roode goed aan een professional in te schakelen voor extra begeleiding.