Wordt het de dag van de zoete wraak? Ghanezen zijn de ‘Handen van Suárez’ in 2010 niet vergeten

Wat is het programma van vandaag?

Ghana-Uruguay (16.00 uur), Zuid-Korea-Portugal (16.00 uur), Servië-Zwitserland (20.00 uur), Kameroen-Brazilië (20.00 uur)

Hoe heet wordt de soep gegeten als Ghana en Uruguay straks tegenover elkaar staan?

Heet. Er leven gevoelens van sportieve wraak bij de voetballers van Ghana, ook al is hun pijn in de afgelopen twaalf jaar afgenomen. Wat de ontmoeting precair maakt, is dat de veroorzaker van het leed nog altijd deel uitmaakt van de selectie van Uruguay: Luis Suárez. Hij zorgde voor een van de meest memorabele WK-momenten sinds de eeuwwisseling. In 1986 was er de ‘Hand van God’, Maradona die met de hand scoorde tegen Engeland. In 2010 waren er de ‘Handen van Suárez’.

Hij maakte ook een ‘stiekem’ doelpunt?

Nee, de aanvaller van Uruguay voorkwam juist een goal. Ghana stond op 2 juli in Johannesburg op de drempel van de halve finales. Asamoah Gyan kreeg in de laatste minuut van de verlenging tegen Uruguay, bij een 1-1-stand, de kans om het pleit vanaf de penaltystip te beslechten. Hij faalde. De Afrikaanse woede richtte zich daarna meteen op Suárez, die de strafschop had veroorzaakt door een kopbal van Dominic Adiyiah met twee handen weg te slaan uit het doel. Suárez kreeg rood, maar langs de lijn vierde hij de gemiste penalty dansend en met gebalde vuisten. Dat voedde het Afrikaanse gevoel van onrecht en dat werd versterkt toen Uruguay het duel in de noodzakelijke penaltyserie besliste.

Hoe zal Gyan naar de ontmoeting van vandaag kijken?

De oud-international is niet haatdragend. Hij heeft eens gezegd dat hij vermoedelijk hetzelfde had gedaan als hij in dezelfde situatie was beland als Suárez: de bal van de lijn halen, desnoods met zijn handen. De gemiste penalty – hij schoot op de lat – heeft Gyan overigens lang achtervolgd. Nadat hij in 2012, tijdens de Afrika Cup, opnieuw faalde vanaf 11 meter (tegen de latere toernooiwinnaar Zambia), speelde hij zelfs een tijdje niet voor de nationale ploeg. Dat leek hem beter. Kon de volkswoede een beetje luwen.

Hoe denken de huidige voetballers van Ghana over de wedstrijd?

Ze willen in poule H, na het al geplaatste Portugal, graag de laatste zestien van het WK halen, en dat dat ten koste gaat van Uruguay is een extraatje. Luister maar naar Ajacied Mohammed Kudus: “Asamoah Gyan is geen onderdeel meer van het team, maar tegen Uruguay spelen we ook voor hem. Asamoah is een legende. Ik heb interviews met hem gelezen waarin hij nog altijd teleurgesteld is. Wij vechten voor hem en voor sportieve revanche.”

Over Kudus gesproken: hij is in blakende vorm.

Ja, als een van de weinige Ajacieden lijkt hij de misère bij zijn club achter zich te hebben gelaten. Edson Álvarez en Jorge Sánchez (beiden spelend voor Mexico) zijn al uitgeschakeld. Dusan Tadić staat met Servië laatste in poule G en alleen winst vrijdag op Zwitserland kan hem naar de achtste finales helpen. En ook het optreden van de Ajaxspelers bij Oranje is nog weinig overtuigend. Kudus weet de schijnwerpers op zich gericht na zijn drie doelpunten in twee eerdere poulewedstrijden. Er is geen (top)club in Europa die de middenvelder/aanvaller níet op de radar heeft staan. Kudus zelf wilde afgelopen zomer al het liefst vertrekken naar Everton, maar Ajax hield hem tegen. Kudus is nu van plan nog zeker een halfjaar in Amsterdam te blijven: “Ik maak het seizoen af bij Ajax.” We zullen zien.