WK-droom Van Gaal aan diggelen: Oranje sneuvelt in kwartfinale tegen Argentinië na strafschoppen

Met twee doelpunten bracht Wout Weghorst Oranje terug in de wedstrijd, maar uiteindelijk moest de ploeg toch het hoofd buigen voor de Argentijnen. Beeld REUTERS

Met de ogen dof stapte Oranje vrijdagavond van het veld, diep ontgoocheld, na een verloren strafschoppenserie tegen Argentinië. Een fantastische wederopstanding in de slotfase van de officiële speeltijd bleek niet genoeg. Wout Weghorst leek de onwerkelijke held van de avond te worden met twee goals als invaller. Maar missers van Virgil van Dijk en Steven Berghuis leidden uiteindelijk alsnog tot de uitschakeling in de kwartfinale.

De droom van Louis van Gaal strandt daarmee net te vroeg, op een WK dat - onder de streep - net te weinig opleverde om écht memorabel te zijn. De ongelooflijke slotfase tegen Argentinië, de schitterende teamgoal tegen de Verenigde Staten, het waren onmiskenbaar hoogtepunten. Maar bovenal de teleurstelling zal straks overheersen, terugkijkend op de afgelopen vier weken.

Tegen Argentinië ging het Nederlands elftal wél op heroïsche wijze ten onder. Alleen al de krankzinnige slotfase van de reguliere speeltijd zorgde voor onvergetelijke herinneringen. Want in een wedstrijd waarin stilaan de wanhoop leek toe te slaan bij Oranje, was daar opeens Weghorst, de onverwachte uitblinker op een avond die zo lang vooral over Lionel Messi leek te gaan.

Alles-of-niets-voetbal

De 2-2 in de 100ste minuut, uit een subliem genomen vrije trap van Teun Koopmeiners: Weghorst bracht het reusachtige Lusail Stadium in een staat van totaal ongeloof en complete verwarring. In de hoek van het veld voltrok zich een uitzinnig Oranje-feest, met spelers brullend van ongeloof en vreugde.

Argentinië dacht een 2-0 voorsprong eenvoudig te verdedigen, maar een alles-of-niets-plan van Van Gaal veranderde een kwartier voor tijd alles. Met Luuk de Jong én Weghorst in de spits boog Oranje de wedstrijd volledig om.

Eerst kopte de spits uit Borne de 2-1 binnen uit een voorzet van Steven Berghuis. Maar zelfs op dat moment waande Argentinië zich nog tamelijk zeker van zijn zaak. Pas diep in de blessuretijd veranderde dat echt, met dank aan de oliedomme verdediger Leandro Paredes, die met een lompe overtreding in de rug van Weghorst sprong op de rand van het strafschopgebied.

Niet veel later rende een lange sliert van dolenthousiaste Nederlanders achter Weghorst aan, de redder waar niemand meer op had gerekend. Vol ongeloof stortten de Argentijnen ter aarde, terwijl Lionel Messi de boel met doffe ogen aanschouwde.

En dat terwijl Oranje ruim een uur lang vrijwel niets had in te brengen. Een schitterende steekbal van Messi leidde voor rust de openingsgoal van Nahuel Molina in, in een fase waarin Nederland bovenal machteloos oogde. Toen Denzel Dumfries ruim een kwartier voor tijd ook nog een onnodige overtreding maakte op Marco Acuna, leek het Argentijnse feestje definitief te kunnen beginnen.

Maar op voortreffelijke wijze profiteerde het Nederlands elftal alsnog van de nervositeit bij de Zuid-Amerikanen. Van Gaal greep naar zijn laatste noodscenario, exact zoals dat vooraf was bedacht en afgesproken. De verlenging was verre van goed, maar wel zenuwslopend. Met dank aan een redding op de doellijn van Virgil van Dijk, doelman Noppert én de paal leidde dat uiteindelijk tot strafschoppen. Dat leidde niet tot de winst: Oranje kan naar huis.