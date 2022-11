Wie wordt meer gemist, Mané of Depay?

Op het WK in Qatar strijden 32 landen om het goud: 64 wedstrijden tot en met de finale op 18 december. Waar moeten we vandaag voor warmlopen?

Wat is het programma van vandaag?

Engeland-Iran (14.00 uur), Nederland-Senegal (17.00 uur) en VS-Wales (20.00 uur)

Op wie moeten we letten?

Op het Nederlands elftal uiteraard, dat de eerste wedstrijd speelt tegen Senegal. En op bondscoach Louis van Gaal vooral. Het WK, zeer waarschijnlijk zijn allerlaatste kunstje als trainer, moet een kunstwerk worden. Zijn magnum opus.

Van Gaal (71) lijkt van elke seconde te genieten. Zijn persconferenties zijn grotesk. Hij heeft sterk de behoefte om zijn aanpak (nauwgezet als altijd) te delen met wie dat wil horen, en ook met wie dat niet wil horen, overigens. Het levert Van Gaal vooral bijval op.

De bondscoach gaat heel anders naar dit WK dan vier jaar geleden, toen hij fel werd bekritiseerd en zelfs beschimpt en uitgelachen. Zijn hoofd lag al vóór het vertrek naar Brazilië op het hakblok.

De verwachtingen zijn nu hooggespannen, aangewakkerd door de ambitieuze Van Gaal zelf, die hardop uitspreekt dat hij wereldkampioen wil worden. Maar hij weet als geen ander dat het ook mee moet zitten. In Brazilië groeide destijds het geloof na de sensationele openingswedstrijd tegen Spanje. De 5-1 zege op de regerend wereldkampioen was de trampoline waarmee Oranje boven zichzelf uit kon stijgen, met een bronzen plak tot gevolg.

Vandaag opent Nederland tegen Senegal, kampioen van Afrika. Senegal mist Sadio Mané, bij Oranje staat topscorer Memphis Depay niet aan de aftrap. Hij kan eventueel wel invallen. Wie zijn beste speler het meest gaat missen, zal blijken in het Al Thumama-stadion in Doha.

Wordt vandaag alleen in de hoofdstad Doha gevoetbald?

Nee, de Verenigde Staten en Wales spelen in het Ahmad Bin Ali-stadion in All-Rayan. Vier van de acht WK-stadions bevinden zich in Doha, waaronder het stadion met de naam ‘974’. Die naam verwijst naar de 974 zeecontainers die in de constructie zijn verwerkt. Er zullen niet meer dan twaalf wedstrijden worden gespeeld. Het stadion ging vorig jaar open en wordt na de achtste finales van het WK weer afgebroken. Stadiondirecteur Al Atwaan legt uit: “Bij vorige WK’s werden veel stadions na afloop amper nog gebruikt. Dat wilden wij niet. Dit stadion kan na de sloop in een ander land worden herbouwd. We geven het weg, er hebben zich al kandidaten gemeld.”

Hoe lang is het geleden dat Iran aanwezig was op het WK?

Zestien jaar. Iran deed mee aan drie WK’s: in 1978, in 1998 en in 2006. Op dat eerste WK in Argentinië won Nederland in de poule met 3-0 van Iran. Hassan Nayebagha stond destijds op het veld, nu heeft hij in de aanloop naar dit toernooi opgeroepen het WK te boycotten. Nayebagha, schrijver in ballingschap, geeft vanuit Parijs het verzet tegen de geestelijk leiders van zijn land een gezicht.

“Ook als deelnemer aan het WK is protest mogelijk,” zei Nayebagha in de Volkskrant. “Ik weet nog dat Iran tijdens het WK van 1998 in Frankrijk tegen de VS speelde –een politiek zeer bewogen duel – en dat duizenden toeschouwers met Iraanse wortels leuzen schreeuwden tegen het regime. Sommige internationals gingen na afloop met de toeschouwers in gesprek, anderen niet. Altijd is er angst voor repercussies.”