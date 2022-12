Wel of geen Sommer, dat scheelt een slok op een borrel

Beeld Tess Kievit

Wat is het programma van vandaag?

Achtste finales: Marokko-Spanje 16.00 uur, Portugal-Zwitserland, 20.00 uur

Waar moeten we vandaag op letten?

Spanje en Portugal willen hun fans en de rest van de wereld wel even laten zien dat de laatste poulewedstrijd niet was wat men van hen mag verwachten. Spanje verloor van Japan met 2-1, en Portugal ging met dezelfde cijfers onderuit tegen Zuid-Korea. Spanje was in de knotsgekke ontknoping in groep E zelfs virtueel een paar minuten uitgeschakeld, toen Costa Rica tegen Duitsland op voorsprong kwam. Wat bondscoach Luis Enrique de uitspraak ontlokte: “Als ik dat had geweten, had ik een hartaanval gekregen.”

Hebben Spanje en Portugal iets te duchten van hun tegenstanders?

Marokko eindigde als eerste in groep E, boven Kroatië en België. Daar hadden vooraf maar weinigen rekening mee gehouden. Bovendien kan Marokko voor het eerst doordringen tot de kwartfinales van een WK. Die zijn gemotiveerd tot op het bot. En Zwitserland verloor nipt van Brazilië, en liet tegen Servië zien een lekker voetballende ploeg te hebben waar terdege rekening mee moet worden gehouden.

Is de Zwitserse doelman Yann Sommer alweer beter?

Zwitserland heeft net als het uitgeschakelde Iran en Tunesië, vier doelmannen meegenomen naar het WK, omdat de onomstreden eerste doelman Sommer kampt met een enkelblessure. Sommer keepte de eerste twee wedstrijden, maar tegen Servië stond niet hij, maar Gregor Kobel onder de lat. Sommer, hij was ziek, lijkt fit voor de wedstrijd tegen Portugal, wat een slok op een borrel kan schelen als het op strafschoppen aankomt. Sommer is een echte penaltykiller, vraag maar aan de ster van dit WK, Kylian Mbappé. Zijn strafschop werd in de achtste finales van het laatste EK door Sommer gestopt, waardoor Frankrijk eruit lag. Sommer kan het verschil maken.

En hoe is het eigenlijk met Ronaldo?

Tja, Ronaldo. Na die slechte laatste poulewedstrijd tegen Zuid-Korea, waarin hij net als de eerdere twee wedstrijden werd gewisseld, lijkt het einde van zijn interlandcarrière niet meer ver weg. Hij zat na die wissel weer verongelijkt als altijd en als een kind dat zijn zin niet heeft gekregen op de bank. Het Portugese volk lijkt het ook helemaal met hem te hebben gehad. Uit een enquête van de grote Portugese sportkrant A Bola lijkt het overgrote deel van de Portugezen, 70 procent, het liefst naar het nationale elftal te kijken als Ronaldo ontbreekt.

Maar trekt de Portugese bondscoach zich daar iets van aan?

Ronaldo zal hoogstwaarschijnlijk wel in de basis staan. En als hij scoort, wat nooit onmogelijk is, zal die enquête op slag niets waard zijn. Maar hij is niet in vorm, heeft geen club, zit nu weer te zeuren dat hij van Juventus nog een slordige 20 miljoenen wil (een salarisoffer vanwege corona dat later zou worden terugbetaald), en is in onderhandeling met een club in Saoedie-Arabië waar hij ook niet voor een appel en een ei zijn diensten zal aanbieden.

Uitgerangeerd dus?

Dat is een gevaarlijke uitspraak. Zul je net zien dat hij tegen Zwitserland opeens weer de oude Ronaldo gaat uithangen. Tenzij Yann Sommer daar een stokje steekt.