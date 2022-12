Weinig kansen voor Spanje: Marokko bereikt na bizarre penaltyreeks voor eerst kwartfinales op WK

Jawad El Yamiq viert feest na strafschoppen, Marokko gaat door naar de kwartfinales. Beeld Pedro Nunes/REUTERS

Een tranendal bij Spanje en dolle vreugde bij Marokko. Een strafschoppenreeks maakte een einde aan de droom van de Spanjaarden.

De achtste finale tussen Spanje en Marokko werd een echte strijd, uitgevochten op het scherpst van de snede. Met twee compleet verschillende voetbalstijlen. Het gelikte positiespel van de Spanjaarden tegen de verbetenheid van Marokko, een betrekkelijke nieuwkomer op het podium van de knock-outfase van een WK. Sinds 1986 was het niet meer voorgekomen dat de ploeg er in dat stadium van het toernooi nog bij was. Een ploeg die zich ook dit keer weer gesteund wist door een enorm aantal luidruchtige landgenoten op de tribunes van het Education City Stadion.

Weinig kansen

Het regende geen kansen, al kreeg Marco Asensio namens Spanje nog een behoorlijke toen hij de zijkant van het doel van Bounou raakte. De Marokkanen veerden op toen verdediger Nayef Aguerd van West Ham United naast kopte met het rustsignaal al op komst. Spanje had het balbezit, bijna zeventig procent in deel één, maar dat leverde zoals wel vaker dus niet al teveel mogelijkheden op.

Na de pauze nagenoeg hetzelfde spelbeeld. Marokko teruggetrokken op eigen helft, de ruimtes bewust klein houdend en Spanje, zoals ook wel vaker, volop klagend bij de scheidsrechter, speurend naar een beetje ruimte om te kunnen toeslaan. Na een kwartier zonder kansen bracht bondscoach Luis Enrique Alvaro Morata en Carlos Soler voor Gavi en Asensio. De omsingeling bleef, maar het gebrek aan kansen eveneens.

Alle spelers misten

Bij Marokko kwam Abde Ezzalzouli, opgeleid bij Barcelona en op huurbasis uitkomend voor Osasuna. De Argentijnse scheidsrechter Fernando Rapallini, in deze vorm een kandidaat voor de finale, liet heel veel toe. Dat Marokko verder moest zonder de geblesseerde uitblinker Aguerd, was een aderlating. Invaller Nico Williams kreeg een kansje, maar het broertje van Iñaki Williams die met Ghana al is uitgeschakeld, zag zijn inzet worden geblokt. En Bounou bokste nog een vrije trap van Dani Olmo uit zijn doelgebied.

Een verlenging moest de beslissing brengen. Invaller Walid Cheddira kreeg de kans om Marokko aan de winst te helpen maar de spits van Bari strandde op de Spaanse keeper Unai Simon. Zoals keeper Bounou tot zijn opluchting een schot van Sarabia via de paal naast zag gaan. Simon en Bounou moesten het gaan doen voor hun land bij de noodzakelijke strafschoppenserie. Namens Marokko scoorden Sabiri, Ziyech, maar Benoun miste. Hakimi maakte het af. Bij de Spanjaarden misten alle spelers: Sarabia, Soler, Busquets.