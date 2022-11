Weinig kansen na vroege openingstreffer: Oranje kraakt, maar barst niet tegen Ecuador (1-1)

Kevin Rodriguez van Ecuador knielt in gebed na het gelijkspel, terwijl Oranjeverdediger Frenkie de Jong de uitslag nog moet verwerken. Beeld AFP

Afgaande op het spel tussen Nederland en Ecuador was de toekomstige wereldkampioen deze vrijdag niet aan het werk in het Khalifa-stadion in Al-Rayyan. Wie Brazilië heeft zien flitsen, en Spanje en Frankrijk, weet wat nodig is om dit toernooi te winnen.

Het Nederlands elftal is sinds de aanstelling van bondscoach Louis van Gaal in augustus vorig jaar nog ongeslagen. Oranje speelde zeventien duels, de zwaarbevochten remise tegen Ecuador was de vijfde in die reeks, tegen twaalf zeges. Maar in de huidige vorm is de jacht op goud een kansloze exercitie.

Taaie opponent

Door de 3-1 nederlaag van Qatar tegen Senegal vrijdagmiddag had zowel Nederland als Ecuador zich bij een zege al kunnen kwalificeren voor de knock-outfase van het toernooi. Ecuador bleek een taaie opponent, veel lastiger te bespelen dan Senegal. De ploeg kreeg onder de Argentijnse coach Gustavo Alfaro in de laatste zeven interlands – onder meer tegen Brazilië – niet voor niets geen enkel doelpunt tegen.

Van Gaal wijzigde zijn elftal op drie plaatsen ten opzichte van de gewonnen openingswedstrijd tegen Senegal. Vincent Janssen, Matthijs de Ligt en Steven Berghuis zaten ditmaal op de bank. De keuzes van de bondscoach leken goed uit te pakken. Jurriën Timber beet zich aanvankelijk vast in de bewaking van Enner Valencia, topscorer van Ecuador.

Binnen zes minuten nam Nederland de leiding. De woorden die Van Gaal sprak voor de tweede groepswedstrijd hadden een profetische waarde. Hij wilde de tegenstander onder druk zetten en daar is, zei de bondscoach, Davy Klaassen een kei in. De middenvelder van Ajax pikte een door Steven Bergwijn verloren bal op en liet die vervolgens aan Cody Gakpo. De spits van PSV demonstreerde zijn grote vorm door met links verwoestend uit te halen: 1-0. Zijn tweede goal al op dit WK.

Aanvaller Cody Gakpo scoort al na krap zes minuten de 1-0 tegen Ecuador. Beeld AFP

Geen controle

De vroege voorsprong bood het Nederlands elftal geen controle over het duel. Teun Koopmeiners – de vervanger van Berghuis – was niet de adjudant die De Jong nodig had op het middenveld en het spel stond bol van de slordigheden en kleine overtredingen die over en weer werden gemaakt. In die fase onderscheidde Andries Noppert zich met een goede redding op een schot van Valencia, die langs Denzel Dumfries was geglipt. Noppert was in de extra tijd van de eerste helft wél kansloos tegen een door Pervis Estupiñán van richting veranderd schot, maar Oranje ontsnapte aan die gelijkmaker omdat er buitenspel was geconstateerd.

Memphis Depay moest de tweede helft voor meer aanvalskracht zorgen. Gakpo mocht blijven staan, net als Klaassen en de tegenvallende Koopmeiners. Depay kwam in het veld voor de onzichtbare Bergwijn.

Oranje kreeg echter snel in de tweede helft een tik te verwerken, waar de ploeg overigens zelf om vroeg, zo lankmoedig als er werd opgebouwd op eigen helft. Estupiñán kwam in balbezit en zijn schot werd niet goed verwerkt door Noppert. Valencia tikte de rebound binnen en ditmaal bleef de vlag omlaag.

Ecuador was de betere ploeg en troefde Nederland daarna op veel fronten af, vooral fysiek. Een schot van Gonzalo Plata spatte boven Noppert uiteen op de lat.

Oranje kraakte, maar barstte niet. De offensieve verversingen die Van Gaal bracht, met Berghuis en Wout Weghorst, leidden echter ook niet tot scoringskansen. Bij Ecuador raakte ondertussen ook de pijp stilaan leeg. Als aangeslagen boksers bewogen de spelers door de ring. De twee sterkste landen uit Groep A zullen in hun laatste poulewedstrijd nog aan de bak moeten.