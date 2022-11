Waarom je vandaag wel/niet op Lewandowski moet letten

Op het WK in Qatar strijden 32 landen om het goud: 64 wedstrijden tot en met de finale op 18 december. Waar moeten we vandaag voor warmlopen?

Wat is het programma van vandaag?

Argentinië-Saoedi-Arabië (11.00 uur), Denemarken-Tunesië (14.00 uur), Mexico-Polen (17.00 uur), Frankrijk-Australië (20.00 uur).

Op wie moeten we letten?

Vanochtend is het eerst de beurt aan Lionel Messi, die met Argentinië speelt tegen Saoedi-Arabië. Messi, op doelman Franco Armani na de oudste in de Argentijnse selectie, wil tijdens zijn vijfde missie eindelijk wereldkampioen worden. Nog altijd voetbalt hij deels in de schaduw van zijn landgenoot Diego Armando Maradona, die Argentinië in 1986 al op zijn tweede WK wereldkampioen maakte – met twee iconische doelpunten in de kwartfinale tegen Engeland.

Dat feit is voor het Maradonakamp aanleiding hém tot beste voetballer ooit uit te roepen. (Overigens werd Pelé al op zijn eerste WK, in 1958, wereldkampioen, en scoorde hij in de finale tegen Zweden ook nog eens twee doelpunten.)

Heeft Messi al een iconisch WK-doelpunt gemaakt? Kom op dan!

En misschien moeten we tijdens Mexico-Polen een keer niet letten op Robert Lewandowski. De superspits lijdt, al zal hij dat zelf natuurlijk niet snel toegeven, aan een calimerocomplex. Hij is, gezien zijn status, eigenlijk te groot voor het Poolse shirt. (Hij schudt de hand van Gareth Bale.)

Hij kan vrijlopen en als een Gerd Müller op de juiste plek gaan staan, de aanvoer van goede ballen is er gewoonweg niet. Het Poolse elftal kampt met te veel voetvolk, en te weinig hogere officieren. (Wellicht dat de in vorm zijnde Feyenoorder Sebastian Szymanski er wat epauletten op zijn shirt bij kan krijgen.)

Jammer. (O, dat Poolse elftal van 1974! Met namen als Tomaszewski, Deyna, Lato, Szarmach. Boniek, die in 1982 Polen bijna naar de finale bracht.)

Maar misschien moeten we juist wel op Robert Lewandowski letten, want de Poolse doelpuntenmachine wist nog niet eerder op een WK te scoren. Dat hij geen wereldkampioen wordt met dit Polen is wel te verwachten, dat het doelpuntentelraam van Lewandowski op 0 blijft staan niet. (Welke Mexicaanse beul gaat hem dekken?)

Moeten we nog voor iets vrezen vandaag?

Nou ja, kunnen we nog rustig achteroverleunend op de bank zitten en genieten van Christian Eriksen als hij speelt in het shirt van Denemarken? De beelden van de bijna levenloze Eriksen op het EK van vorig jaar, nadat hij tegen Finland ineens voorover op de grasmat was gevallen, staan ons nog bij.

Onder Erik ten Hag dartelt hij bij Manchester United weer als vanouds over de velden alsof er niets is gebeurd. (“Ik was vijf minuten dood.”) En als er één voetballer is die je het gunt dat hij door alle defensies snijdt en doelpunten maakt, is het wel Christian Eriksen.

We moeten ook vrezen dat de oudste speler die op dit WK aanwezig is, hoogstwaarschijnlijk niet aan spelen toekomt vandaag. Alfredo Talavera, een van de drie Mexicaanse doelmannen, bereikt vandaag de leeftijd van 40 jaar, 2 maanden en 4 dagen. Op het veld moet hij de ervaren, met 130 caps getooide maar ook niet meer zo piepjonge Guillermo Ochoa (37) voor zich dulden.

Voor de Trivantfanaten: vandaag precies 63 jaar geleden maakte Wim Kras zijn debuut voor FC Volendam in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Hij was op dat moment 15 jaar en 290 dagen oud. Nooit heeft een voetballer op jongere leeftijd in de eredivisie gedebuteerd. En Ajax won met 3-0.