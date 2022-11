Voor Argentinië en Messi liep alles volgens plan, maar toen kwamen vijf knotsgekke minuten – en schreven de Saoedi’s geschiedenis

Op een dinsdagochtend in november vond een van de grootste verrassingen uit de WK-geschiedenis plaats. Favoriet Argentinië, bezig aan een lange ongeslagen reeks en met Lionel Messi in de gelederen, werd gevloerd door Saoedi-Arabië.

Op de tribune van het Lusail Stadion wordt de perstribune omringd door duizenden supporters van Saoedi-Arabië. Een Chinese journalist kleurt verveeld een tekening in. Een Braziliaan belt via FaceTime naar huis. De wedstrijd is bezig, maar er valt weinig te beleven. De Argentijnen zijn na een rake strafschop van Lionel Messi al snel op voorsprong gekomen. Daarna wordt de ene na de andere Argentijnse treffer afgekeurd: drie doelpunten van de Zuid-Amerikanen (Messi, Lautaro Martinez tweemaal) worden geannuleerd.

Nee, in het imposante Lusail, waar 88.000 op lunchtijd op de tribunes zitten, wijst niets erop dat er voetbalhistorie zal worden geschreven. De Argentijnen zouden fluitend hun reeks van 36 opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag voortzetten – tot vijf knotsgekke minuten kort na rust opeens alles veranderden. Saleh Alshehri en Salem Aldawsari brachten de Saoedische supporters met de 1-1 en 1-2 in extase. De 1-2 van Aldawsari was van ongekende schoonheid, al zal de Argentijnse bondscoach zijn vraagtekens hebben geplaatst bij de belabberde manier waarop zijn verdedigers te werk gingen.

Na de 1-2 veranderde het Lusail Stadion in een kolkende heksenketel. De Saoedische supporters, die massaal de korte reistijd naar Qatar hadden afgelegd, schreeuwden de longen uit hun lijf, zwaaiden met vlaggen en floten de Argentijnse sterren uit. Ze schudden handen en vallen elkaar om de hals. Aan de kant van het veld rende de Franse trainer Hervé Renard mee alsof hij zelf elk moment een dieptepass kon ontvangen. De tijd tikte weg, de Argentijnen vielen massaal aan, maar Saoedi-Arabië hield stand.

Andere Tijden Sport

Als er in het land een Tom Egbers rondloopt die jaarlijks een paar afleveringen van de Saoedische Andere Tijden Sport fabriceert, dan ligt er een gouden onderwerp klaar voor over een jaar of tien. De 1-2 winst van de nummer 51 van de wereld op de nummer 3 van de ranglijst is een van de grootste verrassingen ooit in de historie van het WK.

De wedstrijd van dinsdag komt met stip binnen in een rijtje met Verenigde Staten-Engeland (1950, 1-0), Noord-Korea-Italië (1966, 1-0), Algerije-West-Duitsland (1982, 2-1), Kameroen-Argentinië (1990, 1-0) en Senegal-Frankrijk (2002, 1-0). Het land van Diego Maradona en Lionel Messi, het land van de voetbalpassie, een van de grote favorieten dit WK, werd op een doordeweekse ochtend in Qatar ongelooflijk te kijk gezet. De laatste dans van Messi, die nog eenmaal alles op alles wil zetten om die felbegeerde wereldtitel te veroveren, is na één partijtje al het ritme kwijt.

Daarnaast was er in Qatar natuurlijk de ongekende vreugde van het kleine voetballand Saoedi-Arabië. Op het eerste WK in het Midden-Oosten én ook nog eens op een steenworp afstand van eigen land waardoor het team gesteund werd door veel landgenoten, beleefde de ploeg van Renard zijn finest hour. Renard, die met Zambia en Ivoorkust de Afrika Cup wist te winnen, die Marokko in 2018 voor het eerst in twintig jaar naar het WK loodste, is nu voor eeuwig de man die Saoedi-Arabië langs Argentinië voerde.

Tranen van geluk

Op de tribunes, buiten het Lusail Stadion, op de pleinen en in de metro’s terug naar het centrum van de stad, vielen de Saoedi’s elkaar van blijdschap in de armen. Er vloeiden tranen van geluk. De Argentijnen dropen af. Nicolás Tagliafico kwam nog het dichtst bij de gelijkmaker. De voormalige Ajacied stond helemaal vrij bij de tweede paal, maar slaagde er niet in het leer voorbij Mohammed Alowais te duwen. De Saoedische doelman werd na afloop luid bejubeld. Net als de maker van de wonderschone 1-2, Aldawsri.

Voor een equivalent van Andere Tijden Sport is het voor de Saoedi’s te hopen dat het duo zoveel mogelijk details onthoudt, want in het Lusail Stadion bleek een wedstrijd te zijn afgewerkt met historische waarde, vond ook coach Renard. “Dit is een resultaat voor de historie,” zei Renard na afloop. “Geweldig.”

Zijn collega Lionel Scaloni weet dat Mexico en Polen verslaan nu de opdracht zal zijn voor de Argentijnen. De Saoedi’s hebben alles in groep C op zijn kop gezet. De laatste dans van Messi kan weleens heel kort duren.