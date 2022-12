Virgil van Dijk wil stadion vol Argentijnen stil krijgen: ‘Vroeg scoren kan voor een andere sfeer zorgen’

Virgil van Dijk: ‘De Argentijnen hebben veel spelers die een wedstrijd kunnen beslissen.’ Beeld ANP

De aanvoerder van het Nederlands elftal van Dijk blikte tijdens een persconferentie op het trainingscomplex van Oranje vooruit op de kwartfinale tegen de Argentijnen, die vrijdag in een bomvol Lusail gesteund zullen worden door vijftigduizend landgenoten. Bondscoach Louis van Gaal wil altijd dat zijn spelers ‘imagineren’, alvast in gedachten beleven hoe het zal zijn. “En dan stel je je zo voor dat goed voetbal of een snel doelpunt kunnen zorgen voor een andere sfeer in dat stadion,” aldus Van Dijk.

De Liverpoolverdediger zei dat het strijdplan inmiddels al gemaakt is. “Dat gaan we uitvoeren. De kritiek op ons spel? Dat stoort mij niet. Of dat typisch Nederlands is, dat ga ik niet zeggen. Het zit misschien wel een beetje in ons, maar ook de spelers vinden dat het nog beter kan en ook moet. Tegen de Verenigde Staten lieten we het bij vlagen zien. De 1-0 was een fantastisch doelpunt.”

Een verslaggever uit Zuid-Amerika stelde dat Oranje nu pas een echte tegenstander krijgt in Qatar. Het rijtje Senegal, Ecuador, Qatar en de Verenigde Staten, dat stelde nog niet veel voor toch? “Dat is niet erg respectvol richting die landen,” zegt Van Dijk. “Maar het klopt wel dat de Argentijnen een goede ploeg hebben. Met veel spelers die een wedstrijd kunnen beslissen. Maar het is geen Nederland tegen Messi, het is Nederland tegen Argentinië. Ik heb veel respect voor Messi, die net als Cristiano Ronaldo al zo lang tot de allerbesten behoort in het voetbal. Hij verdient ook speciale aandacht, dat is logisch.”

Strafschoppen

Die speciale aandacht kreeg ook het onderdeel strafschoppen in het kamp van Oranje. Van Dijk zei nogmaals dat de internationals daar al tijden op oefenen. “Maar in een vol stadion, na een zware wedstrijd, kan het anders zijn. We hopen dat het niet zover komt, dat we de wedstrijd al hebben beslist voor een eventuele strafschoppenserie. Als dat niet zo is, moeten we zorgen dat we er staan. Met z’n allen. Het is vaak gezegd, maar de groep is heel hecht. De beelden die jullie zagen toen we terugkeerden in het hotel, die zijn echt. De mensen die daar werken, die zo blij voor ons zijn, maken ook deel uit van de groep.”

Of er nog punten zijn die Van Dijk bezorgd maken? “Nee, niet bezorgd. We kennen de kwaliteit van de Argentijnen. Van Julian Álvarez van Manchester City bijvoorbeeld, een ontzettend goede speler, die gaat een mooie toekomst tegemoet bij zijn club én bij de Argentijnse ploeg. Maar hopelijk nog niet over twee dagen hier in Qatar.”