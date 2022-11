Valt er nog wat te knoeien in de laatste wedstrijden?

Op het WK in Qatar strijden 32 landen om het goud: 64 wedstrijden tot en met de finale op 18 december. Waar moeten we vandaag voor warmlopen?

Wat is het programma van vandaag?

Nederland-Qatar (16.00 uur), Ecuador-Senegal (16.00 uur), Iran-Verenigde Staten (20.00 uur), Wales-Engeland (20.00 uur).

Geen elfuurwedstrijd vandaag?

Nee, vanaf vandaag vier dagen lang slechts op twee tijdstippen wedstrijden. Dit omdat het de laatste wedstrijden in de poule zijn. Die moeten tegelijkertijd worden gespeeld om ‘geknoei’ te voorkomen.

Geknoei?

Ja. Op het WK van 1978 in Argentinië liet de organisatie de laatste wedstrijden in de tweede ronde (er werd gespeeld in twee groepen waarvan de winnaar naar de finale zou gaan) in Groep B ‘opeens’ niet op hetzelfde tijdstip beginnen. (In groep A, die Nederland zou winnen, gebeurde dat wel.) Eerst moest Brazilië tegen Polen spelen, zodat gastland Argentinië zou weten hoeveel doelpunten het moest maken tegen Peru. Brazilië won met 3-1 – de Argentijnen moesten dus heel ruim winnen om de finale te bereiken. Het werd 6-0, en meteen dacht iedereen aan omkoping. Ook omdat de Peruaanse doelman Ramón Quiroga (geboren in Argentinië) er bij een aantal doelpunten niet zo goed uitzag.

En dan was er ook nog zoiets als het pact van Gijón?

Ja. Dat was op het WK van 1982 in Spanje. Maar dat had niets met aanvangstijdstippen te maken. West-Duitsland en Oostenrijk speelden in de laatste groepswedstrijd tegen elkaar. De Duitsers hadden verrassend de eerste wedstrijd verloren van Algerije en daarna dik van Chili gewonnen, Oostenrijk had zich na twee zeges al geplaatst. West-Duitsland had aan een kleine overwinning genoeg om door te gaan naar de tweede ronde. Na tien minuten scoorde Horst Hrubesch voor de West-Duitsers (uiteraard met zijn hoofd) en daarna gebeurde er tachtig minuten helemaal niets meer. Afgesproken werk. Algerije, dat van Chili won, ging er op doelsaldo uit. (Ook: Zweden en Denemarken speelden op het EK van 2002 opzichtig met 2-2 gelijk. Ze luisden Italië erin, dat vanwege een slechter doelsaldo bleef steken in de eerste ronde.)

Kan zoiets nu weer gebeuren?

Nee. Het heeft voor Nederland geen zin het op een akkoordje te gooien met het al uitgeschakelde Qatar. Die andere wedstrijd is eigenlijk veel leuker, daar staat echt iets op het spel. Ecuador heeft genoeg aan een gelijkspel, maar Senegal moet winnen om door te gaan naar de achtste finales.

En in poule B?

Het zou toch wat zijn als Iran en de Verenigde Staten (volgens het regime in Teheran de duivel in hoogst eigen persoon) tot een pact zouden kunnen komen en elkaar zo te helpen met het bereiken van de volgende ronde. Helaas voor beide landen maakt geen enkele ‘afspraak’ daar kans op. Wie wint, zit in de achtste finales en bij een gelijkspel is in ieder geval Engeland door – en misschien ook wel Wales, als het dik wint van de Engelsen. Dat laatste zit er niet echt in, want de laatste zes onderlinge wedstrijden won Engeland; de laatste overwinning van Wales dateert uit 1984.

Geen kans op een gelijkspelletje of herenakkoord in de andere groepen?

Nee, dat is uitgesloten. Dat maakt de laatste ronde wel echt heel spannend. Alle landen, behalve Qatar en Canada, hebben nog kans op de volgende ronde.

