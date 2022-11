Uitschakeling in groepsfase WK dreigt voor België na pijnlijk verlies tegen Marokko

Abdelhamid Sabiri (onder) viert de 1-0 met teamgenoot Yahia Attiyat Allah. Beeld Georgi Licovski/ANP/ EPA

Sofyan Amrabat die door zijn benen zakte, vlak na het laatste fluitsignaal. Zakaria Aboukhlal die knielde op het gras en begon te bidden. Hakim Ziyech en Achraf Hakimi die elkaar knuffelden. Zoveel opluchting als we na de zege op België bij Marokko zagen, hadden we dit WK nog maar nauwelijks gezien.

Een kwartier voor tijd werd die zege ingeluid. Romain Saïss had als taak meegekregen om het zicht van België-doelman Thibaut Courtois te belemmeren bij vrije trappen. Aan het einde van de eerste helft schoot Hakim Ziyech een indraaiende vrije trap raak, maar dat doelpunt werd afgekeurd vanwege hinderlijk buitenspel. Ongeveer een kwartier voor tijd stond Saïss weer in het blikveld van Courtois, maar nu was er geen enkele reden om de indraaiende vrije trap van invaller Abdelhamid Sabiri af te keuren: 0-1.

Dat zorgde voor uitzinnige vreugde op het veld en op de tribunes. Niet gek, want Marokko is ­helemaal niet gewend om te winnen op een WK. Het gebeurde in 1998 tegen Schotland en in 1986 werd voor het laatst de knock-outfase bereikt. De zegen van gisteren was dus pas de derde in de voetbalhistorie van het land.

Maar deze week speelde Marokko gelijk tegen vicewereldkampioen Kroatië (0-0). Dit Marokko kent nu een behoorlijk goede lichting, met Hakimi (Paris Saint-Germain) en Ziyech (Chelsea) als de grote sterren. De laatste was niet onder de indruk van de Belgen: “Onze eerste wedstrijd tegen Kroatië (0-0) was moeilijker. Kroatië was erg sterk en we konden ze moeilijk onder druk zetten. Dat lukte vandaag beter. De Belgen maakten veel fouten. Daarbij stuwden de fans ons naar de overwinning.”

Doelman wisselen

In de vijf interlands die bondscoach Walid Regragui leidde scoorde geen enkele tegenstander. Wel moest Regragui voor de aftrap zijn doelman wisselen. Yassine Bounou verscheen nog bij het volkslied, maar op de teamfoto stond zijn vervanger Munir Mohand Mohamedi, die uitstekend werk verrichtte in de wedstrijd tegen België. Want België had gisteren wel de mogelijkheden om Mohamedi te kloppen.

De bekritiseerde Belgische ploeg speelde eerder deze week een heel slechte wedstrijd tegen ­Canada, maar sloot die wonderwel winnend af (1-0), ondanks de 22 schoten tegen van de energieke Canadezen.

Daardoor was een zege op Marokko genoeg geweest om na Frankrijk het tweede land te zijn dat al verzekerd zou zijn van de knock-outfase van het WK. En België zag er in de eerste helft een stuk beter uit dan tegen Canada, al was het opnieuw niet overtuigend.

Bondscoach Roberto Martinez besloot het daarom helemaal anders te gaan doen en stelde Amadou Onana, die geel kreeg en is geschorst voor het duel met Kroatië, Thorgan Hazard én Thomas Meunier op. Zij begonnen nog op de bank tegen Canada. Dat leverde in het eerste uur meer balbezit en kansen op dan bij Marokko, maar dat de sleet op de ‘gouden generatie’ zit, is inmiddels wel duidelijk.

Gigantische tik

Eén punt zou al teleurstellend zijn, maar Sabiri deelde met zijn rake vrije trap een gigantische tik uit aan Martinez en zijn manschappen, die na dat doelpunt helemaal inzakten. Ver in blessuretijd deed Zakaria Aboukhlal (ex-PSV en -AZ) er nog een schepje bovenop na een fraaie actie van Ziyech: 0-2. “Dit is een droom die uitkomt. Ik kan het nog steeds niet beseffen,” zei Aboukhal.

Bij België is de druk inmiddels immens, na wéér een pover optreden en de mogelijke uitschakeling die hen boven het hoofd hangt. Marokko staat nu tweede in groep F, en heeft net als Kroatië 4 punten uit twee wedstrijden. Die laatste versloeg Canada met 4-1.

In België weten ze genoeg: weer zo’n slap optreden tegen Kroatië donderdag gaat ze hoogstwaarschijnlijk de kop kosten in de groepsfase van dit WK. Het zou een treurig (WK-)einde zijn van een lichting die onze zuiderburen een hoop voetbalplezier gaf.