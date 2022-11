Terwijl Nederland zich druk maakt om mensenrechten, viert de wereld feest in Qatar

Ecuadoriaanse fans tijdens de openingswedstrijd tussen Qatar en Ecuador. Beeld Cui Nan / China News Service via Getty Images

Ivaro en zijn vrienden hebben hun bier op een kleed op de grond gezet. “Kijk,” zegt de dolenthousiaste Ecuadoriaan. “Dit is de tactiek voor zondag.” Er staan elf kartonnen traytjes op de grond. Als we hierop moeten afgaan speelt Ecuador dit toernooi in een niet geheel symmetrische 4-3-3. Op de trays staan minstens dertig plastic bekers – de ene voller dan de andere.

Een snelle rekensom leert dat de groep al minstens 400 euro aan bier heeft uitgegeven vanavond. Een halve liter Budweiser kost 14 euro. Beduidend meer dan het water, dat voor minder dan 3 euro over de toonbank gaat.

Het is zaterdagavond, we zijn bij de officiële opening van het FIFA Fan Festival in het gigantische Al Bidda Park in Doha. Op het grote podium treedt de Zuid-Amerikaanse megaster Malumu op, voor een vrolijke, dansende menigte. Het is een graad of 22, en het WK staat op het punt van beginnen.

Het is echt opvallend: ook in de metro's en bij de toeristische trekpleisters zie je niet veel fans uit de traditionele voetballanden. Ivaro verwondert zich erover. “De Fransen, de Duitsers, de Engelsen: waar zijn ze? Ik zie ze nergens.”

Voeg daar gerust de Nederlanders aan toe. Oranjefans spotten in Doha is als zoeken naar een zeldzame vogel. Je moet er flink je best voor doen, en enig geduld is vereist. Dat beroemde legioen? Het is twee dagen voor de eerste wedstrijd van het Nederlands Elftal nog nergens te bekennen. In vergelijking met bijvoorbeeld de Argentijnen is hun aanwezigheid gering.

“Wij komen met 50.000,” zeggen Kevin (26) en Ezequiel (28), twee Argentijnen die met een volle Budweiser in hun hand naar het podium staan te kijken. “Uiteraard: Qatar is ver, het is duur en met de Argentijnse economie gaat het niet bepaald goed. Maar wij willen zien hoe Messi ons eindelijk de wereldtitel gaat bezorgen.”

Argentijnse fans in Qatar. Beeld Odd Andersen / AFP

Het is even wennen als je met een westerse bril naar de wereld kijkt en de afgelopen jaren al het treurig stemmende nieuws over de misstanden in Qatar hebt gelezen. Maar over mensenrechten gaat het bij de Zuid-Amerikaanse fans amper. “Het is bij ons gewoon niet zo'n issue.”

‘Veel te veel kritiek’

In een grote mall aan de rand van de stad treffen we ‘s middags Faraj (45), gekleed in een traditionele thobe. Hij zit met zijn zoontje aan een milkshake. “Er was echt veel te veel kritiek,” stelt de olijke Qatarees.

Hij vindt dat Europeanen bijvoorbeeld veel te moeilijk doen over het alcoholverbod dat vrijdag op het laatste moment werd afgekondigd, naar verluidt op last van de familie van de emir. “Alcohol past gewoon niet zo goed bij de islam, hoewel er genoeg moslims zijn die drinken. Maar vertel mij nou eens: waarom moet je bier drinken als je naar voetbal kijkt?”

Er is rond dit toernooi natuurlijk meer aan de hand dan alleen een biertje meer of (in dit geval) minder. Jarenlang was sprake van moderne slavernij: arbeiders stierven, werden ziek, pleegden zelfmoord. Er zijn inmiddels hervormingen doorgevoerd, maar nog steeds schrik je als je ziet onder welke omstandigheden migranten werken.

In Free Zone, een van de fandorpen, zijn bouwvakkers nog volop bezig met de laatste cabines waar buitenlandse fans de komende weken gaan slapen. Thussita en Akilen uit Pakistan vertellen dat ze werkweken van 72 uur maken. “Zes dagen per week, twaalf uur per dag.” Dat werk doen ze in een temperatuur van 34 graden. Met hun handen eten ze meegebrachte rijst uit een bakje. Het salaris is tegenwoordig wel dik in orde, vertellen ze. Ongeveer 500 euro per maand – het is een godsvermogen in Zuid-Azië.

Een WK-wedstrijd bezoeken zit er voor de bouwvakkers niet in. Te duur, en ze hebben er ook geen tijd voor. Toch zijn er zijn ook buitenlandse arbeiders die wél naar het stadion gaan. Neem Rodolfo (46) en Manielene (33) uit de Filipijnen. Ze werken voor Qatar Airways, en hebben kaartjes voor de wedstrijd Canada - België. “Ik kijk hier al jaren naar uit!” zegt Rodolfo. “We zijn er trots op dat het WK hier nu echt gaat beginnen.”

Fans uit Qatar tijdens de openingswedstrijd. Beeld Jung Yeon-je / AFP

Op het fanfestival zijn opvallend veel migrantarbeiders: minstens de helft van het publiek komt uit Afrika of Azië. Munir (30) en Naseem (33) staan te stuiteren van enthousiasme. De Indiërs zijn hartstochtelijke Engeland-supporters. Eerder deze week organiseerden ze een mars door de stad, met tientallen jonge landgenoten, uitgedost in het rood en wit.

De mannen, die allebei op kantoor werken, hebben zich ontzettend geërgerd aan het nieuws dat deze week rondging in Europa, over ‘nepfans’ uit Azië die betaald zouden worden om een shirt van een ander land aan te doen. “Dat is gewoon fake news! Het is bij ons heel normaal om voor een ander land te zijn, want de Indiase ploeg stelt niks voor.”

Ze laten foto's zien uit hun thuisregio, Kerala. Hele straten zijn versierd in de kleuren van Brazilië en Argentinië. Bij de ingang van het dorp wordt een enorme stellage gebouwd. “Daar moet een foto van de Engelse spits Harry Kane tegenaan bevestigd worden, dat is onze held,” zegt Naseem.

We lopen nog even naar de bar. Zo druk als het bij het podium en bij de toegangspoorten is, zo rustig is het hier. Dat zal door de prijzen komen, maar het lijkt er ook op dat veel bezoekers niet de ambitie hebben om zich vol te gooien. In Europa zijn we dat niet gewend, maar één ding is zeker: in Qatar zal niemand er echt om treuren.