Stuntende Marokkanen in alle staten na ongekende succesreeks in Qatar: ‘Wij zijn net Rocky Balboa’

Yahia Attiyat Allah viert de overwinning op Portugal met zijn uitgeputte ploegmaat Sofyan Amrabat. Beeld ANP

Het is de zomer van 2008 en de sportwereld is vooral bezig met de Spaanse wielrenner Carlos Sastre, die – zo bleek later – vol doping de Tour de France wist te winnen. Laurens ten Dam is op meer dan een half uur de eerste Nederlander op plek 22. In Grenoble is de voorbereiding gestart op een nieuw seizoen van Grenoble Foot 38 en Jean-Benoît Vigny besluit tijdens een trainingssessie een foto te maken.

Daarop zien we een onschuldig duel tussen een jonge spits met de naam Oliver Giroud, die net is teruggekeerd van een verhuurperiode bij FC Istres en zich alweer opmaakt voor een nieuwe uitleenperiode bij FC Tours, en Walid Regragui, een eenvoudige rechtsback in Ligue 2.

Morocco coach Walid Regragui & Olivier Giroud remarkably spent 2 months together as players at Grenoble & shared the pitch for 45 minutes during a pre-season friendly vs Strasbourg in the summer of 2008. (📷 Le Dauphiné Libéré) pic.twitter.com/WOGOYt3Yb2 — Get French Football News (@GFFN) 10 december 2022

undefined

Die foto van Vigny, journalist van Le Dauphiné Libéré, haalde de krant niet, maar blijkt veertien jaar later alsnog nieuwswaarde te hebben. Giroud, inmiddels topscorer aller tijden van Frankrijk en de man die de Fransen gisteravond langs Engeland naar de halve finale kopte, staat woensdagavond in Al-Khor in het prachtige Al Bayt-stadion oog in oog met zijn voormalig ploeggenoot Regragui. Die laatste loodste Marokko eerder op de zaterdag voorbij Portugal, waarna er een volksfeest losbarstte in Qatar.

‘De wereld staat achter ons’

Cristiano Ronaldo droop huilend af, maar dat waren niet de enige tranen die vloeiden in het Al Thumama-stadion. De goal van spits Youssef En-Nesyri, die de bal voor de uitkomende keeper in het doel kopte, bleek goud waard. Portugal drong daarna nog wel aan, maar Marokko hield net als tegen Spanje verdedigend tamelijk eenvoudig stand. En dat zonder de geblesseerde verdedigers Nayef Aguerd (West Ham United) en Noussair Mazraoui (Bayern München), terwijl ook Romain Saïss (Besiktas) in de tweede helft uitviel.

Bondscoach Regragui beloofde dat er woensdag tegen Frankrijk wederom een vechtend Marokko te zien zal zijn. “Wij zijn de Rocky Balboa van dit toernooi. We zijn de ploeg waar iedereen van houdt. Wij laten zien dat je met op papier mindere spelers toch heel ver kunt komen. Wij hebben het gevoel dat de wereld achter ons staat.”

Daar zit wel iets in. Het geldt in elk geval voor de landen in het Midden-Oosten. De Marokkanen zelf, na afloop steevast zwaaiend met de Palestijnse vlag, kunnen bijna niet geloven wat er met ze gebeurt in Qatar. Sofyan Amrabat moest na afloop wederom huilen. Broer Nordin en hun vader en moeder hielden het in het Al Thumama-stadion ook niet droog na de winst tegen de Portugezen, die het net als eerder Kroatië, België, Canada en Spanje niet lukte te scoren tegen de Noord-Afrikanen. “We spelen hier misschien niet het beste voetbal, maar de spirit in deze ploeg is geweldig,” zei Amrabat, speler van Fiorentina. “We hebben dit WK alleen een eigen doelpunt tegen gekregen. Dit is echt verdiend.”

Vele vreugde-uitbarstingen

De spelers leken na de winst tegen Portugal total loss, maar na een speech van de directeur van de Marokkaanse voetbalbond en de nodige inspanningen van de medische staf strompelden ze naar de spelersbus. “Tegen Spanje moesten we blijven rennen,” zegt Amarabat. “Dan ben je drie dagen later tegen Portugal niet helemaal hersteld. Dat kan niet, je hebt te weinig tijd. De laatste minuten kwam ik niet meer vooruit.”

Marokko hield, ondanks een enorme kans voor verdediger Pepe, die net als Ronaldo afscheid nam van voetballen op een WK, stand. Van de 26-koppige selectie heeft Regragui liefst veertien spelers meegenomen die niet in Marokko zijn geboren. Aanvaller Sofiane en verdediger Saïss groeiden als kind op in Frankrijk en nu staan ze oog in oog met de favoriet voor de wereldtitel. Veel spelers werden groot buiten Marokko, maar maken nu naam voor het land waar hun ouders zijn opgegroeid. Regragui veroordeelde dan ook de vernielingen tijdens de vele vreugde-uitbarstingen in diverse Europese steden. “Het is heel moeilijk om te zien dat mensen zich zo gedragen. Je moet respect tonen voor het land waar je geboren bent,” zei de bondscoach al na de gewonnen poulewedstrijd tegen België. De komende clash tegen Frankrijk zal er niet minder intens door zijn – zeker niet voor de oud-ploeggenoot van Olivier Giroud.