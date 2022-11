Sport is geen politiek? De Iraanse voetballers liggen opnieuw onder een vergrootglas

Iraanse fans houden een spandoek met het woord ‘Woman’ omhoog tijdens de WK-wedstrijd tegen Engeland. Beeld Getty Images/Marvin Ibo Guengoer

De Iraanse staatsmedia – waar hoofdredacteuren door geestelijk leider ayatollah Khamenei persoonlijk worden aangesteld – zijn nog steeds des duivels vanwege de wedstrijd tegen Engeland. Die was vooral spraakmakend vanwege protesten op het veld: de Iraanse spelers zongen demonstratief niet mee met het volkslied.

Op de tribunes waren steunbetuigingen te zien voor Masha Amini (22), de jonge Iraanse vrouw die deze zomer werd opgepakt door de religieuze politie omdat ze haar hoofddoek niet volgens de regels droeg. Amini overleed onder verdachte omstandigheden in de gevangenis, waar ze volgens haar familie was gemarteld. Al maanden zijn er in Iran straatprotesten tegen het strenge beleid van het islamitische regime. Volgens de Iraanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Activist zijn daarbij al 419 dodelijke slachtoffers gevallen.

Hun nagedachtenis weegt zwaar op de spelers van het Iraanse voetbalteam. Dat ze uit solidariteit met de demonstranten het volkslied niet meezongen, valt ook op in Teheran. Een sjiitische geestelijke eiste vorige week al zware straffen tegen de mannen en vrouwen van de nationale waterpoloteams, die al ook niet hadden meegezongen.

Parallel met de Hongaarse opstand

Volgens de staatsmedia waren de voetballers er met hun hoofd niet bij omdat ze het ‘te druk zouden hebben gehad’ met de hoofddoekprotesten. Veelzeggend voor de sfeer was de kop in de staatskrant Kayhan: ‘Iran 2 - Engeland, Israël, Saoedi-Arabië en de verraders 6’.

De vraag is onderhand of de spelers er verstandig aan doen nog naar hun onrustige vaderland terug te keren: de laatste weken zijn al meer kritische sportsterren aan de tand gevoeld en filmsterren opgepakt.

Sporthistoricus Jurryt van de Vooren ziet een parallel met de Olympische Spelen van 1956 in Australië. Vlak voordat het toernooi begon, werd in Hongarije een volksopstand tegen het communistische bewind neergeslagen door het Russische leger.

“Alle Hongaarse olympiërs zaten toen al in Melbourne,” zegt Van de Vooren. “Op de westerse televisie konden ze volgen wat er in hun vaderland gebeurde, maar wat in Hongarije zelf niet werd uitgezonden. Een generatie Hongaarse Olympiërs heeft de opstand zo gevolgd en was diep onthutst over wat er in hun thuisland gebeurde. Een grote groep daarvan is helemaal niet meer teruggegaan naar Hongarije, nadat ze eerst achter de schermen hadden geregeld dat hun naaste familieleden ook het land uit konden. Een paar sporters kwamen later voor Amerika uit.”

Woede bij de Revolutionaire Garde

In Qatar komen veel kwesties samen: van de uitbuiting van migranten en de rechten van seksuele minderheden, tot de recente gebeurtenissen in Iran. Rusland werd vanwege de invasie van Oekraïne al uitgesloten van dit WK. Van de Vooren: “Elke oorlog, elke maatschappelijke verandering, alles vind je terug in de grote sportevenementen. Wat we nu meemaken in Qatar is een voorbode van wat we de komende tien, vijftien jaar nog kunnen verwachten qua botsingen tussen de Fifa en de westerse wereld. Als ik de geschiedenis van de Fifa of het Internationaal Olympisch Comité vertel, vertel ik eigenlijk de wereldgeschiedenis van de twintigste eeuw.’’

In de tijd van de Koude Oorlog liepen topsporters uit communistische landen vaak over naar het Westen, waar ze vaak nog prachtige carrières hadden. In Iran moeten ook oud-internationals het nu ontgelden. Moslem Moein, een baas van de Revolutionaire Garde (de knokploeg van het regime), legde de schuld voor het verlies tegen Engeland bij enige bekende oud-voetballers. Vedetten van weleer hadden namelijk een uitnodiging van het regime afgeslagen om in Qatar op de tribunes te figureren alsof er niets aan de hand was.

Recent zorgde de Iraanse Elnaz Rekabi in eigen land voor ophef door op de Aziatische kampioenschappen klimmen in Zuid-Korea te starten zonder de in Iran verplichte hijab. Bij haar terugkeer werd ze opgewacht door trotse sympathisanten – en veiligheidsagenten. Volgens de laatste berichten zit Rekabi in huisarrest.