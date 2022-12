Spelers Marokko uitzinnig na groepswinst op WK: ‘Ik zeg je, we worden wereldkampioen’

Achraf Hakimi en Hakim Ziyech vieren de groepswinst. Beeld AFP

Stel je eens voor. De spelers van Oranje worden na afloop van een interland ondervraagd door Tom Egbers, Hans Kraay jr., Jeroen Stekelenburg en zelfs Rafael van der Vaart, allemaal in een shirt van het Nederlands elftal. Ondenkbaar in Nederland, maar voor de Marokkaanse spelers dit WK aan de orde van de dag.

Na de spectaculaire groepswinst in een poule met de nummer 2 en 3 van het vorige WK, stonden de journalisten uit Marokko rijen dik opgesteld in het shirt van het nationale elftal om hun helden een vraag te mogen stellen. En dan is het dat de Fifa overal in de catacomben, waar spelers geacht worden met de pers te praten bordjes met ‘no photos, no selfies, no videos’ heeft opgehangen om de wildgroei aan fanboygedrag tegen te gaan, anders had het helemaal op een ‘meet en greet’ met de ‘Leeuwen van de Atlas’ geleken.

Knock-outfase

De plaatsing voor de knock-outfase is de eerste sinds het WK 1986 in Mexico en dat was meteen de enige keer voor de Noord-Afrikanen. Op de tribunes van het Al Thumamastadion in Doha was er een dansende en zingende menigte en dat zal niet anders zijn in diverse steden in Europa.

“Mijn vrienden in Alphen aan den Rijn zullen dit zeker vieren,” vertelt Noussair Mazraoui na afloop met een stralende lach. “Dit is iets heel groots voor Marokko, de mensen worden gek. In de stadions al. Voor de achtste finale zullen er nog meer naar Qatar komen, alleen kunnen er helaas niet meer mensen in de stadions.”

De verdediger van Bayern München adviseert zijn landgenoten met klem niet meteen al hun kruit te verschieten. Er staat volgens hem namelijk nog meer op de rol deze maand. “Ik zeg je, wij worden wereldkampioen.”

‘Niet arrogant’

De voormalig Ajacied haast zich te zeggen dat zijn woorden goed geïnterpreteerd dienen te worden. “Ik bedoel dat namelijk niet arrogant of zo, juist helemaal niet. Maar je mag groot durven dromen toch? En als ik het uitspreek, geloof ik er ook in, want als je niet in je eigen woorden gelooft, wie dan wel? Dit voelt als dat seizoen dat wij met Ajax in de Champions League hadden, veel grote clubs versloegen en waarin we de halve finale haalden. Er sluipt dan iets in een ploeg en dat is nu ook zo.”

“En het is ook logisch dat ik nog in meer geloof. Kijk naar het verloop van mijn carrière. Altijd was het op het nippertje of ik kon blijven. Ik haalde het eerste elftal van Ajax en speel nu bij Bayern München. Je moet altijd geloven. Voor het WK begon, zei ik al dat wij een poule met België en Kroatië zouden overleven. Als je overeind blijft tegen die landen, waarom zou je dan bang zijn voor andere landen. Alle tegenstanders die nu komen zijn heel erg sterk. Maar Marokko ook.”

Even in gevaar

Dat bleek in de enerverend wedstrijd tegen Canada. Marokko heerste in de eerste helft, maar had deel twee nodig om te overleven. De snelle treffers van Hakim Ziyech en Youssef En-Nesyri zorgden voor een feeststemming in Al Thumama. Maar de eigen treffer van Nayef Aguerd bracht de spanning al voor rust terug. Een kopbal van ex-PSV’er Atiba Hutchinson tegen de onderkant van de lat, bracht de winst even in gevaar, maar de kwalificatie voor de knock-outfase wankelde nimmer.

Een minuut of 10 voor rust had voormalig Engels international Martin Keown, werkzaam voor de BBC in Qatar, al besloten een treffende vergelijking te maken. De voormalig verdediger van Arsenal had ruim een halfuur naar Ziyech gekeken en concludeerde ‘de Neymar van Marokko’ aan het werk te hebben gezien. De aanvaller was voor de pauze inderdaad een plaag voor de Canadezen, die het WK leuk voetbal lieten zien maar daar geen resultaten aan konden koppelen.

De terugkeer van ‘De Tovenaar van Dronten’, volledig op het conto te schrijven van bondscoach Walid Regragui die de stugge Bosniër Halil Halilhodzic als eindverantwoordelijke afloste, heeft Marokko dat beetje extra gegeven dat nodig is om te kunnen presteren op een mondiaal eindtoernooi.

Brede glimlach

De rechterspits zwijgt in Qatar in alle toonaarden, ook na een wervelende prestatie. Geen zin in vragen over zijn situatie bij Chelsea, zijn nabije toekomst of in het uitspreken van verwachtingen dit toernooi. De brede glimlach op weg naar de spelersbus verraadde echter wel zijn opgewekte gemoedstoestand. Ploeggenoot Sofyan Amrabat, die eveneens uitstekend speelde, was al net zo blij.

“Dit is iets heel groots,” zegt Amrabat. “Zegt Mazraoui dat we wereldkampioen gaan worden? Dat begrijp ik wel, maar ik ben zelf iemand die niet veel zegt, het op het veld laten zien. We zijn nu kapot, het was echt heel zwaar. Maar we hebben de poule met Kroatië en België gewonnen, dat is mooi. Op naar meer? Dat is wel het plan.”