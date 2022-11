Spectaculair WK-duel tussen Kameroen en Servië eindigt in 3-3

Anne-Christine POUJOULAT / AFP Beeld ANP / AFP

Beide landen hadden hun eerste wedstrijd in groep G verloren. Servië legde het met 2-0 af tegen topfavoriet Brazilië, Kameroen ging met 1-0 onderuit tegen Zwitserland. Brazilië en Zwitserland spelen om 17.00 uur tegen elkaar. De winnaar van dat duel plaatst zich al voor de achtste finales. Servië sluit de groepsfase vrijdag af tegen de Zwitsers, Kameroen treft Brazilië.

André Onana

Bij Kameroen ontbrak doelman André Onana (ex-Ajax) in de selectie, naar verluidt vanwege een meningsverschil met bondscoach Rigobert Song. Reservekeeper Devis Epassy had daarom een basisplaats.

De Servische spits Aleksandar Mitrovic liet in de openingsfase twee grote kansen onbenut. Kameroen kwam na bijna een half uur tegen de verhoudingen in op voorsprong via Jean-Charles Castelletto. In de blessuretijd nam Servië de leiding over via een kopbal van Strahinja Pavlovic (uit een vrije trap van aanvoerder Dusan Tadic) en een schot van Sergej Milinkovic-Savic, waarbij Epassy zich in de korte hoek liet verrassen. Toen Mitrovic in de 54ste minuut een fraai uitgespeelde aanval bekroonde met de 3-1, leek het duel gespeeld.

Kameroen kwam echter terug omdat ook Servië achterin veel ruimte weggaf. Aboubakar scoorde in de 63ste minuut met een wippertje over de keeper. De grensrechter vlagde voor buitenspel, maar de VAR zag dat daar geen sprake van was. Een paar minuten later tikte Eric Maxim Choupo-Moting op aangeven van Aboubakar de 3-3 binnen. In de slotfase kreeg Servië de grootste kansen op de 4-3, maar de winnende treffer bleef uit.