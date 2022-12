Sofyan Amrabat ziet kansen tegen Spanje: ‘Dit is iets heel groots voor Marokko, en we willen meer’

Sofyan Amrabat. ‘Bij Feyenoord bleef een doorbraak uit. Helaas. Maar ik kan niets slechts over die club en over mensen als Giovanni van Bronckhorst en Martin van Geel zeggen. Ik ben ze dankbaar.’ Beeld Manu Fernandez/AP

De lessen van vier jaar terug in Rusland zijn geleerd, Marokko blijkt dit WK volwassen en stabiel. De poule met Kroatië, België en Canada werd glansrijk overleefd en Spanje is de tegenstander in de achtste finales. Sofyan Amrabat schreeuwt niet zoals ploeggenoot Noussair Mazraoui dat de Leeuwen van de Atlas de wereldtitel gaan pakken, maar dat betekent niet dat hij geen vertrouwen in een goede afloop heeft.

“Ik ben het met Nous eens dat je erin moet geloven,” zegt Amrabat. “Maar ik laat het liever op het veld zien dan met woorden. We gaan alles geven en dan blijkt wel of dat voldoende is voor een wereldtitel of niet.”

De 26-jarige middenvelder van Fiorentina steekt in bloedvorm. Tegen Kroatië, België en Canada heerste hij als meest verdedigende pion op het middenveld. Amrabat lacht. “Ik doe mijn best,” zegt hij bescheiden. “Ik bewaak hier de balans op het middenveld.”

‘Il Mostro’ noemen ze hem in Florence, wat niets minder betekent dan het monster. In het shirt waarin ooit grootheden als Giancarlo Antognoni, Daniel Passarella en Gabriel Batistuta excelleerden, controleert hij eveneens op het middenveld. Over die rol bij de nationale ploeg: “Bij Marokko hebben we veel aanvallend ingestelde spelers. Dus het is wel nodig.”

Hapje eten met bondscoach

Bondscoach Walid Regragui weet dat. De in Frankrijk opgegroeide trainer pakte snel na zijn aanstelling als opvolger van de weggestuurde Bosniër Vahid Halilhodzic het vliegtuig naar Italië om een hapje te eten met de middenvelder. Bovendien haalde hij sterspeler Hakim Ziyech, die onder Halilhodzic niet meer in actie kwam voor Marokko, terug bij de selectie.

“Ziyech terug, dat is volledig aan de bondscoach te danken,” zegt Amrabat. “Regragui is heel belangrijk voor ons. Hij is opgegroeid in Frankrijk, maar hij spreekt alle talen. Engels, Frans, Arabisch. Dat is handig. Met Ziyech erbij zijn wij sterker. Zie de eerste goal tegen Canada, waar hij de bal over de keeper legt. Dat lijkt simpel, maar dat is het niet. Hakim laat het er alleen simpel uitzien. Hij is zo kalm.”

Waar Amrabat alle tijd neemt om zijn zegje te doen, praat Ziyech liever niet. De eerste, die ook bij FC Utrecht, Feyenoord, Club Brugge en Hellas Verona speelde, snapt dat wel. “We zijn hier op een WK. Dan krijgt hij toch allemaal vragen over zijn toekomst, terwijl we hier zijn voor Marokko. Zijn toekomst is iets voor later. Dit podium is voor ons misschien wel beter dan het spelen van de Afrika Cup. Daar is het vaak heel lastig door de hitte, de soms matige velden en de fysieke duels. Hier kunnen we beter voetballen. Dat zag je tegen de Belgen heel goed, denk ik.”

Bij het WK van vier jaar terug werd het in de Russische exclave Kaliningrad in de laatste poulewedstrijd 2-2 tegen de Spanjaarden. Iago Aspas scoorde diep in blessuretijd de gelijkmaker voor Spanje. In dat toernooi haalde Marokko slechts één punt, Amrabat maakte alleen minuten tegen Iran. Hij bleef tegen Portugal en Spanje op de bank bij een ploeg die vooral dreef op Karim El Ahmadi, zijn broer Nordin Amrabat en Mbark Boussoufa en Medhi Benatia. Die spelers zijn er niet meer bij.

Relschoppers

“Toen werden we ook al enorm gesteund door de fans. De wedstrijden op dit WK voelen als thuiswedstrijden voor ons. Bij de achtste finale zal dat weer zo zijn. Als je de beelden ziet van de mensen in Marokko, dat is zo mooi. Daar gaat het niet fout. In sommige steden in Europa helaas wel. Wat daar gebeurt, betreuren wij zeer. Het zijn geen fans, het zijn relschoppers. Ze pakken elke mogelijkheid aan om te gaan rellen. Ik weet niet of het allemaal Marokkanen zijn, maar ze zullen er vast ook tussen zitten.”

“Die jongens helpen ons met dat gedrag niet, dat is duidelijk. Ik ben geboren in Nederland, zoals wij veel spelers hebben die in Nederland, België of in Frankrijk zijn geboren. We hebben respect voor de landen waar we zijn opgegroeid. Dit gedrag is belachelijk, niemand heeft hier iets aan. Laat het rustig blijven als we nog verder komen. Het is een smet op iets heel moois.”

Amrabat is ambitieus, maar de Argentijnse technisch directeur van Fiorentina Nicolas Burdisso weet hoe belangrijk hij is voor de huidige nummer 10 van de Serie A. Burdisso is in Qatar om de verrichtingen van zijn spelers zelf te aanschouwen. Amrabat ligt vast tot de zomer van 2024 en de Italianen hebben een optie om hem nog een jaar langer te houden.

Amrabat: “Mijn loopbaan is stap voor stap omhooggegaan. Oké, bij Feyenoord bleef een doorbraak uit. Helaas. Maar ik kan niets slechts over die club en over mensen als Giovanni van Bronckhorst en Martin van Geel zeggen. Ik ben ze dankbaar. Ook die stap had ik nodig om te zijn waar ik nu ben. Soms moet je in de spiegel durven kijken.”

In het Education City Stadion van Al Rayyan moet het via Spanje naar de kwartfinale gaan. Portugal of Zwitserland zou dan de volgende tegenstander zijn. “Als je de groep met België en Kroatië wint zonder een nederlaag, dan kun je je als land meten met de de beste ploegen. Ik ben geboren in 1996, tien jaar eerder was het de enige keer dat Marokko de knock-outfase op een WK haalde. Dit is iets heel groots voor Marokko, en we willen meer.”