Sensatie Tunesië tegen Frankrijk niets waard: net geen ticket voor knock-outfase

Beeld AFP

Tunesië verdiende alle lof na het gevecht met de Fransen. De Afrikanen streden met volle overgave voor hun de laatste kans in Qatar. Bondscoach Jalel Kadri voerde voor de slotronde in poule D liefst zes wisselingen in de basis door. De ‘Adelaars’ toonden vervolgens moed en passie en zetten meteen een offensief in.

Frankrijk was in het Education City Stadion natuurlijk ook te kloppen. Al zeker van de knock-outfase koos coach Didier Deschamps voor de tweede garnituur. Van de basis die de eerste twee duels in Qatar won, waren alleen Aurélien Tchouaméni en Raphaël Varane nog over. Superster Kilian Mbappé kwam pas na rust in het veld.

Dat was om schade te herstellen. ‘Les Blues’ misten met de tweede keus automatismen en acteerden flets. En daarbij ontbrak lange tijd ook de pure vechtlust.

Dat leek de regerend wereldkampioen al snel op te breken. Binnen 8 minuten scoorde Nader Ghandri. Een Tunesiër geboren in Frankrijk. De treffer werd alleen afgekeurd vanwege buitenspel.

Het bleek uitstel van executie. Voor rust was Tunesië al dichtbij een goal via Anis Slimane en Whabi Khazri, spits van Montpellier. De Franse B-ploeg werd slechts eenmaal gevaarlijk. Kingsley Coman kreeg na 25 minuten een opgelegde kans, maar verprutste de aanname.

Khazri zette vervolgens Tunesië in vuur en vlam. De sterspeler van de ‘Adelaars van Carthago’ soleerde na 58 minuten door de Franse defensie en tikte de bal slim binnen: 1-0.

VAR

Met die voorsprong was even de knock-outfase binnen. Maar verderop in Qatar scoorde Australië. En Frankrijk zette dan eindelijk toch aan. Buiten Mbappé kwamen ook Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé. Er volgde zo uiteindelijk een spervuur op het doel van Aymen Dahmen. De spanning in poule B was daarmee tot de slotseconde te snijden.

De keeper van Tunesië kwam met de schrik vrij. Griezmann scoorde diep in de extra tijd. Maar na ingrijpen van de VAR werd de treffer van de Fransen afgekeurd.

De Afrikanen versloegen zo Frankrijk, een grote favoriet voor de wereldtitel. Voor het eerst sinds de halve finale van 2014 (tegen Duitsland) gingen ‘Les Blues’ weer onderuit. De vreugde over de geweldige zege was bij Tunesië alleen van korte duur. De ‘Adelaars van Carthago’ bekoorden de wereld, maar kunnen na de groepsfase naar huis.

Frankrijk gaat als groepswinnaar verder. Zoals verwacht.