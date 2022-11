Ronaldo, Suárez, Alves: wordt het de dag van de dovende of van de fonkelende sterren?

Op het WK in Qatar strijden 32 landen om het goud: 64 wedstrijden tot en met de finale op 18 december. Waar moeten we vandaag voor warmlopen?

Wat is het programma van vandaag?

Zwitserland-Kameroen (11.00 uur), Uruguay-Zuid-Korea (14.00 uur), Portugal-Ghana (17.00 uur) en Brazilië-Servië (20.00 uur).

Wat voor een dag wordt het vandaag?

Het kan, met alle respect, de dag van de oude mannen worden. Of, als het tegenzit, de dag van de dovende sterren, zo kun je het ook zeggen.

Eerst Zwitserland-Kameroen. Bij Zwitserland staat de 33-jarige Yann Sommer op doel, een erkende strafschoppenstopper. En bij Kameroen is de 32-jarige Eric Maxim Choupo-Moting van Bayern München dé man. Ze zijn nog niet heel oud, maar al wel tegen het extra belegen aan, zeker als je de jonkies Jude Bellingham en Bukayo Saka bij Engeland ziet ronddartelen. Zowel Sommer als Choupo-Moting is de oudste in hun nationale selectie.

(Als Kameroen speelt moet ik altijd aan Roger Milla denken, die op 42-jarige leeftijd op het WK van 1994 nog een doelpunt maakte, en na gemaakte treffers altijd de cornervlag probeerde te verleiden met zijn dansjes.)

En het zorgenkind Cristiano Ronaldo?

Ja, Cristiano Ronaldo. Wat te zeggen over hem? De 37-jarige Portugees heeft zich net losgeweekt van Manchester United. Wellicht is er iets van zijn schouders gevallen en kan hij weer gaan doen waar hij zo goed in is: voetballen. Zeker nu Messi niet in staat was om Argentinië naar een zege te leiden. Kan Ronaldo het laten zien tegen Ghana? Of is alle commotie in zijn benen gaan zitten?

Nog meer oudjes?

In de selectie van Brazilië zitten twee echte veteranen, van wie het maar de vraag is of ze dit toernooi binnen de lijnen zullen komen. Dani Alves is 39, en Thiago Silva 38. Bij Servië, de tegenstander van topfavoriet Brazilië, is Dusan Tadic met zijn 34 jaar ‘het oudje’. Maar hij is de aanvoerder, en een onomstreden basisspeler.

Vergeten we er niet één?

Ja, en niet de minste. De 35-jarige Luiz Suárez van Uruguay. En aan die wedstrijd van vanmiddag, Uruguay-Zuid-Korea zit een verhaal. Op het WK van 2010 stond deze wedstrijd op het programma in de achtste finales. Suárez maakte het winnende doelpunt (2-1). Waarna hij in de kwartfinale tegen Ghana bij stand 1-1 de bal uit zijn eigen doel ranselde en rood kreeg. De strafschop werd door Ghana gemist en in de beslissende strafschoppenserie wist Ghana er ook niet genoeg in te schieten, waardoor Uruguay de have finales bereikte. Waar het zonder de geschorste Suárez ten onder ging tegen Nederland. Wat als Suárez wel had gespeeld? En wat kan hij vandaag nog laten zien, wellicht samen met de maar drie weken jongere Edinson Cavani?

Genoeg over de dinosauriërs van dit WK. Is er nog talent te zien vandaag?

Jazeker! Als bij Ghana, dat het opneemt tegen Portugal, Abdul Fatawu Issahaku wordt opgesteld. Deze achttienjarige aanvaller werd door de Engels krant The Guardian uitgeroepen tot misschien wel de grootste belofte van het Afrikaanse voetbal.

Issahaku speelt momenteel bij Sporting Portugal. Dat is ook de club waar ooit een ander talent zijn professionele carrière begon: Cristiano Ronaldo. Daarmee wordt Portugal-Ghana misschien ook wel de wedstrijd van de tegenstelling, van een dovende en een fonkelende ster.