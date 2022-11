Portugal naar achtste finales WK na glansrol Bruno Fernandes tegen Uruguay

Bruno Fernandes viert zijn goal tegen Uruguay. Beeld REUTERS

Cristiano Ronaldo leeft simpelweg voor doelpunten. De 37-jarige vedette zal er dan ook alles aan doen om te bewijzen dat hij de bal wél schampte, toen Portugal na 54 minuten spelen op voorsprong kwam. Een scherpe voorzet van Bruno Fernandes belandde achter de doelman, waarna Ronaldo de treffer uitgebreid vierde en opeiste. Verwarring alom in het Lusail Stadium, waar de Fifa uiteindelijk duidelijkheid schepte: de goal kwam op naam van Bruno Fernandes.

Dankzij de curieuze goal is Portugal na Frankrijk en Brazilië het derde land dat verzekerd is van een ticket naar de knock-outfase. Dat werd helemaal duidelijk toen Bruno Fernandes na hands in de blessuretijd vanaf elf meter mocht aanleggen en beheerst zijn tweede van de avond binnenschoot.

Nuno Mendes in tranen

Beide ploegen deelden in de openingsfase speldenprikjes van afstand uit, waarvan de keepers niet bepaald wakker lagen. Hoewel Portugal veruit het meeste balbezit had, was de grootste kans voor rust van Rodrigo Bentancur. De middenvelder van Uruguay kwam plotseling oog in oog met de keeper, maar zijn inzet werd gekeerd.

Portugal was aanvallend onmachtig. De ploeg van bondscoach Fernando Santos, die kort voor rust de geblesseerde linksback Nuno Mendes in tranen het veld zag verlaten, schoot slechts eenmaal tussen de palen: dat was direct de winnende goal.

Suárez op de bank

Uruguay, waar Luis Suárez verrassend genoeg op de bank begon, opende in de slotfase de jacht op de gelijkmaker. Met een afstandsknal was invaller Maxi Gómez nog het dichtst bij de gelijkmaker, maar zijn inzet spatte uiteen op de paal. Ook invaller Suárez kreeg een reuzekans, maar hij schoot van dichtbij in het zijnet. Met kunst en vliegwerk haalde Portugal ongeschonden de eindstreep, waardoor het op zes punten kwam.

Tegen Zuid-Korea kunnen Ronaldo en consorten groepswinst veiligstellen. Uruguay plaatst zich alleen bij een zege op Ghana voor de knock-outfase. Die ploeg boekte maandag een knappe 3-2 overwinning op Zuid-Korea.