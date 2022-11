Oud-Ajacied Sergiño Dest kijkt vol bravoure vooruit naar duel met Nederland: ‘Ze moeten uitkijken!’

Voor één speler van de Amerikaanse ploeg wordt de wedstrijd tegen het Nederlands elftal in de achtste finales van het WK een heel bijzondere. Sergiño Dest, een jongen uit Almere, neemt het op tegen het land van zijn moeder. En tegen een paar oud-ploeggenoten. ‘Geweldig, echt geweldig.’

Het is al diep in de nacht als Sergiño Dest langs komt wandelen in de mixed zone van het Al Thumamastadion. Een kleine twee uur eerder heeft de ploeg Iran met 1-0 verslagen op het WK voetbal en plaatste Team USA zich voor de achtste finales. Dest (22) leverde met een assist op de enige treffer een cruciale bijdrage aan de overwinning.

Dest groeide op in Almere, als zoon van een Surinaams-Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder. Hij begon met voetballen bij Almere City, maar werd in 2012 opgepikt door Ajax. Daar bleef de snelle en behendige rechtsachter acht jaar en brak hij door in het eerste elftal. In 2020 maakte hij een droomtransfer naar FC Barcelona. Na twee seizoenen stapte hij over naar AC Milan.

Sinds 2019 is Dest international voor de Verenigde Staten. De KNVB deed ook een poging hem binnen te hengelen voor Oranje, maar tevergeefs: “Nederland is een mooi land en ik ben hier geboren, maar het was mijn gevoel voor Amerika dat er bovenuit stak.”

Gouden generatie

Zijn keuze pakt voorlopig goed uit. De Amerikanen hebben een jong team, vol talent dat voor grote clubs in Europa speelt. De ‘gouden generatie’ worden ze al genoemd, op het WK van 2026 in Noord- en Midden-Amerika worden grootse daden van Team USA verwacht.

Maar ook nu lijkt de VS een te vrezen tegenstander. In de eerste helft van een wedstrijd die de ploeg móest winnen, werd Iran op de pijnbank gelegd met dynamisch en doelgericht spel.

Als Dest gevraagd wordt wat hij van de loting vindt, is de in Nederland geboren Amerikaan duidelijk: “Geweldig, echt geweldig.”

Zijn moeder liet hem destijds vrij in zijn keuze voor Team USA, vertelde Dest eerder. Ook voor haar zal de wedstrijd van zaterdag een heel bijzondere worden. Dest heeft haar nog niet gesproken, zegt hij.

Wie hij ook nog niet sprak, zijn zijn oud-teamgenoten van Ajax. In de jeugd en het eerste elftal van de Amsterdammers speelde of trainde hij met spelers als Frenkie de Jong (die hij ook bij Barcelona trof), Matthijs de Ligt, Noa Lang, Daley Blind en Jurriën Timber, nu allen onderdeel van de selectie van Oranje. Voor hen heeft hij wel een boodschap. “Ze moeten uitkijken!,” roept hij in een vrolijke opwelling.

Gakpo

Dat zullen de Nederlandse internationals vast doen. Maar andersom geldt dat voor de Amerikanen net zo goed. Tim Ream (35) bijvoorbeeld weet nu al dat hij tijdens de wedstrijd waarschijnlijk te maken krijgt met Cody Gakpo. Die maakt tijdens dit WK indruk met drie doelpunten in evenzoveel wedstrijden en dat is ook in het Amerikaanse kamp niet onopgemerkt gebleven. “Natuurlijk ken ik hem,” zegt de stopper van Fulham. “Zijn statistieken zijn indrukwekkend, hij is dit hele seizoen al bij heel veel doelpunten betrokken. Dus daar moeten we ons goed op voorbereiden.”

De komende dagen gaan de mannen van bondscoach Gregg Berhalter (voormalig speler van Sparta, Cambuur en Zwolle) een plan maken om Oranje te bestrijden. “We gaan alle beelden van Nederland bekijken en zien waar we ze pijn kunnen doen. Het wordt een grote uitdaging, maar we hebben een kans en daar gaan we voor.”

De Amerikanen hopen tegen Nederland te kunnen beschikken over vedette Christian Pulisic, speler van Chelsea. Hij hield een bekkenkneuzing over aan een botsing met de keeper toen hij dinsdag tegen Iran de 1-0 maakte. Of hij zaterdag mee kan spelen, is nog onzeker.

Soeverein

Aanvoerder Tyler Adams zegt te bidden voor een goede afloop. De defensieve middenvelder maakte tegen de Iraniërs opnieuw indruk, zoals hij dat ook tijdens de persconferentie vooraf al deed. Toen antwoordde hij soeverein op insinuerende vragen van een Iraanse journalist, nu regisseerde hij met dezelfde autoriteit het spel vanaf het middenveld. “Tyler laat het spel makkelijker lijken,” zegt Ream over de speler van Leeds United. “Het is een plezier om achter hem te spelen. En die persconferentie deed hij echt briljant. Hij behield zijn waardigheid, dat was geweldig.”

Adams zelf zag ook dat de tweede helft tegen Iran een stuk moeilijker was dan de eerste. “Maar dat hoort bij voetbal. Dan moet je knokken en dat hebben we gedaan. Op zo’n moment moet je bereid zijn te lijden en je goal schoon te houden. Nederland? Geweldig team, geweldige spelers. Een van de favorieten om het toernooi te winnen. Maar we hebben wat tijd en we gaan zorgen dat we er klaar voor zijn.”