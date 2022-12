Oranje wacht ‘uitwedstrijd’; Argentijnen verkochten desnoods auto’s en huizen om erbij te zijn

Beeld REUTERS

Aan een traditionele Qatarese vissersboot op het strand van Al Wakrah, iets buiten Doha, wappert een grote vlag van Argentinië. Prominent voorop prijken de beeltenissen van Lionel Messi en Diego Maradona, de onvermijdelijke Argentijnse twee-eenheid, die je dezer dagen haast overal in Qatar tegenkomt.

Ze zijn met tienduizenden – en het lijken er almaar meer te worden. Gezinnen, jonge mannen tussen de 20 en de 40, vrouwen, alles door elkaar.

Sommigen slapen op het strand van Al Wakrah, gewoon in de buitenlucht. Ze wassen zich in de openbare stranddouches aan de boulevard. Duizenden hebben zich ook verzameld op de supporterscampings verderop, waar complete Argentijnse kampen zijn opgebouwd, inclusief traditionele asado’s. De geur van het barbecuevlees komt je tegemoet.

“De band die we met de supporters hebben is zo mooi, zo intens,” zei Lionel Messi erover, kort na de 2-1 overwinning op Australië. Zingend stond de aanvoerder na afloop van die wedstrijd voor de golvende massa, losjes meedeinend op het gezang, stralend van plezier. “Het is ongelooflijk hoe ze onze wedstrijden beleven. Hoe ze de passie en energie aan ons overdragen. We zijn ze zo dankbaar.”

Het is niet overdreven te stellen dat het Nederlands elftal komende vrijdag een uitwedstrijd speelt in het grote Lusail Stadion. Niet alleen de Argentijnen zelf zijn naar schatting met zo’n 40.000 supporters, ook de lokale fans uit het Midden-Oosten hebben de ploeg van Messi massaal geadopteerd als hun grote favoriet. Oranje zet daar vrijdag hooguit enkele honderden Nederlandse fans tegenover, in kleine plukjes tussen een zee van wit en lichtblauw.

Argentijnse supporters zijn op vrijwel alle grote toernooien massaal en hartstochtelijk vertegenwoordigd. Het land is nu eenmaal doordrenkt met liefde voor voetbal.

In Zuid- en Midden-Amerika leefde de discussie over de mensenrechtensituatie in Qatar vrijwel niet. Tal van Argentijnse televisiezenders doen bijna fulltime verslag, van werkelijk alles.

Voor het spelershotel op de campus van de Qatar University worden liveshows opgenomen, met journalisten die duiden en analyseren tot ze erbij neervallen. Meer in de stad, bij de oude markt Souq Waqif, staan ook al tal van Zuid-Amerikaanse cameraploegen, al is het maar om de uitbundige Argentijnse volksfeesten vast te leggen.

Volksverhuizing

Het Argentijnse legioen is grofweg onder te verdelen in drie categorieën. Een deel bestaat uit Argentijnen die in Zuid-Europa of het Midden-Oosten wonen en relatief een korte afstand hoefden te overbruggen. Een dergelijk soort volksverhuizing kwam een paar jaar geleden ook op gang rond de finale van de Copa Libertadores in 2018, toen de topclubs Boca Juniors en River Plate in een uitverkocht Bernabéu in Madrid speelden.

Een tweede deel bestaat uit de meer welvarende Argentijnen, die min of meer immuun zijn voor de voortdurend wankele economische situatie in het land. Niet voor niets is in Argentinië iederéén voetbalgek. Deze groep legde moeiteloos een paar duizend euro neer voor een vliegreis van zeventien uur – en zij verblijft overwegend in de hotels van Doha.

De derde, meest luidruchtige categorie supporters bestaat uit de wat jongere voetbalfans uit de Argentijnse middenklasse, die er domweg alles voor over hebben om hun land te steunen op een WK. Ze verkochten desnoods auto’s en huizen om erbij te kunnen zijn. Ze slapen waar ze maar kunnen, als een soort voetbalbackpackers, gehuld in de shirtjes van hun clubs.

Overal hangen ze vlaggen op, niet zelden met de clublogo’s van Newell’s Old Boys, Independiente, Quilmes of River Plate. Onvermoeibaar zingen ze voetballiedjes, op straat of in de metro, op de stranden en in de stadions.

‘Vamos vamos Argentina – vamos vamos a ganar – Que esta barra quilombera – No te deja, no te deja de alentar!’ (Kort en vrij vertaald: ‘Vooruit Argentinië, deze supporters zullen nóóit stoppen jullie te steunen’.)

Kabaal

Het Nederlands elftal zal er vrijdag stoïcijns onder moeten zijn. Het kabaal wordt hoe dan ook immens, vergelijkbaar met de weergaloze sfeer bij Argentinië - Mexico, ook toen in het Lusail Stadion met zijn 89.000 plaatsen. “We zullen er goed mee om moeten gaan,” zei bondscoach Louis van Gaal er kort over. De spelers van Oranje vertelden zich enorm te verheugen op de entourage.

Ze zullen zich realiseren dat het óók een voordeel kan zijn. De druk op de Argentijnse ploeg zal gigantisch zijn, zeker in het geval van een achterstand. In de openingswedstrijd legde Saoedi-Arabië al feilloos bloot hoe ver Messi & co kunnen terugvallen bij tegenslag. Dan sluipt de onrust in het elftal, alsof óók de zenuwen overslaan van de tribunes naar het speelveld.

Stiekem is ook dat een onderdeel van het strijdplan van Van Gaal. Geduldig en kalm blijven. En zo sluw profiteren van alle kolkende Argentijnse driften, steevast op de grens van manie en gekte.