Oranje treft Argentinië in kwartfinale WK: Australië geklopt in 1000ste duel Lionel Messi

Nadat Oranje eerder op de dag de Verenigde Staten versloeg, werd stilaan rekening gehouden met een prachtige voetbalclash tegen de volledig opgeleefde Argentijnen. De Zuid-Amerikanen begonnen het WK met een blamage tegen Saudi-Arabië, maar rechtten daarop de rug tegen Mexico en vooral Polen. Na twee zeges ging Argentinië alsnog met de groepswinst aan de haal.

Daarmee ontliep de kanshebber, die de vorm en vooral de teamgeest van voor het einde van de ongeslagen reeks van 36 duels weer te pakken kreeg, titelverdediger Frankrijk in de achtste finale. Australië, dat onder leiding van voormalig NAC-aanvaller Graham Arnold en diens Nederlandse assistent René Meulensteen verrassend Denemarken onder zich hield, wachtte in het Ali Ahmad Bin Ali Stadion.

Die kleurde op een paar plukjes geel, volledig blauw-wit. Tienduizenden Argentijnen hadden de oversteek al gemaakt naar de woestijn met de hoop - en velen zelfs de overtuiging - dat zij getuige gingen worden van de eerste wereldtitel sinds 1986 en hun held Messi op 18 december bij zijn vijfde en laatste poging de wereldbeker alsnog te zien hijsen.

‘Vamos Argentina’

Het aantal Argentijnen in Qatar nam de voorbije weken verder toe, en daarmee ook het thuisvoordeel van de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni. Zonder onderbrekingen (of Messi moest geblesseerd op de grond liggen) gingen zij tekeer, waarbij zij vooral met het ‘Vamos Argentina’ voor een schitterende sfeer zorgden en daarmee meteen de matige wedstrijd compenseerden.

Spektakel was er lange tijd nauwelijks en dat was een compliment voor Australië. Dat land arriveerde met nog minder grote namen dan op eerdere eindtoernooien, maar trok met een hecht en stug collectief de sterke lijn uit de groepsfase door. Ruim een half uur beet de favoriet zich stuk op de underdog, die Messi liet grossieren in balverlies en in fases ook simpel onder de Argentijnse druk uit voetbalde.

Tot tien minuten voor rust, toen Messi ineens de ruimte vond en temporiseerde. Eerst de strakke inspeelpass naar Alexis MacAllister, de sprint de doelmond in en na de kaats van Nicolás Otamendi de rake en bevrijdende schuiver in de lange hoek, zoals hij er al zoveel maakte in zijn loopbaan. Doelpunt nummer 789 in zijn loopbaan was extra speciaal, omdat Messi die in zijn duizendste officiële wedstrijd voor club en land maakte.

Dat niet alleen: zijn 94ste interlandgoal was pas de eerste in de knock-out-fase van een WK. Tijdens zijn vijfde mondiale eindtoernooi bracht hij die doelpuntenteller op negen, waarmee hij Diego Maradona (acht goals) overtrof. Het moet uiteindelijk resulteren in die ene trofee die nog in zijn prijzenkast ontbreekt, die Pluisje het land wel bezorgde en waarmee Messi en zijn teamgenoten de in 2020 overleden legende nog eens willen eren.

Australië-doelman Mathew Ryan hielp Argentinië daarbij aan een volgende stap. De keeper van FC Kopenhagen treuzelde zo lang met de bal aan zijn voet, dat Rodrigo de Paul hem uit balans kon brengen en Julian Alvarez hem die vervolgens kon afsnoepen en in het lege doel schuiven.

De horde leek daarmee genomen. Argentinië had niet veel meer te duchten van Australië, ook omdat Messi als in zijn beste dagen tegenstanders afschudde en de ene na solo’s uit de heup toverde en tegenstanders weer afschudde alsof ze er niet stonden. De genadeklap bleef echter uit, waardoor Australië bleef hopen en proberen. Met succes, en ook met wat geluk, toen een schot van Craig Goodwin via Enzo Fernandez in de verre hoek belandde: 2-1.

Kwartfinale tegen Nederland

En Australië kwam nog twee keer heel dicht bij een gelijkmaker en een verlenging. Eerst toen voormalig PSV-verdediger Aziz Behich een fantastische solo geen passend slot kon geven. En in de absolute slotminuut - nadat invaller Lautaro Martinez op aangeven van Messi opgelegde kansen op de 3-1 miste - toen aan de overkant tiener Garang Kuol fraai wegdraaide, maar de als een kat uit zijn doel gevlogen Emiliano Martinez de 2-2 zag voorkomen.

De keeper, die de bal stevig tegen zijn borst hield, werd onmiddellijk geknuffeld door de Argentijnse verdedigers, wetende dat hij ze hielp ontsnappen en vrijdag in Lusail de kraker tegen Nederland in de kwartfinale wacht.