Oranje stuit in achtste finales WK op het Amerika van oud-Ajacied Sergiño Dest

In de slotfase kwam Iran bijna nog langszij. Beeld REUTERS

Christian Pulisic maakte enkele minuten voor rust op aangeven van oud-Ajacied Sergiño Dest het enige doelpunt.

Oranje is gewaarschuwd voor de VS: de Amerikanen zijn een taai team. De equipe van coach Gregg Berhalter herbergt aanvalslust en koppelt dynamiek aan snelheid. De balcirculatie verloopt doorgaans vlot, de automatismen met druk zetten zijn ingeslepen. Maar de VS is ook kwetsbaar. De speelwijze van de Amerikanen is kracht verslindend. Dat bleek al in de openingswedstrijd tegen Wales (1-1) en dreef ook boven tegen Iran. De selectie van Berhalter ontbeert door jeugdigheid grote internationale ervaring, fysiek en inhoud.

Amerika herbergt wel talent. Een zwik spelers staat onder contract bij clubs uit de grote Europese competities. Berhalter heeft met Sergiño Dest (AC Milan), Weston McKennie (Juventus), Timothy Weah (Lille) en Antonee Robinson (Fulham) veel loopvermogen.

Pulisic als pyromaan

In het team is Christian Pulisic (Chelsea) de sterspeler. Het talent uit Hershey, Pennsylvania zette de Amerikanen in het beladen duel in het Al Thumama Stadion in Doha dinsdagavond ook in vuur en vlam. De aanvalsleider rondde na 38 minuten een soepele aanval via McKennie en Dest af. Dat was ook meteen zijn laatste daad. Pulisic botste bij de treffer op de Iraanse doelman Alireza Beiranvand. De keeper was in de openingswedstrijd van de Iran stevig geblesseerd geraakt, maar stond weer onder de lat. Hij bleef nu op het veld, Pulisic haakte gekwetst af.

Amerika was in Doha voor rust in alles beter dan Iran. Het voetbal was soms oogstrelend. Maar de VS kon in de tweede helft de pressie en het tempo niet meer volhouden. De Iraniërs toonden ook meer lef en daarmee begon toch het sidderen voor de ploeg van Berhalter. Na een ware stormloop, met hoogoplopende emoties en negen minuten blessuretijd.

Iraans protest tijdens WK

Zo kwam voor Iran een einde aan een absurd toernooi. Bij de eerste wedstrijd protesteerde het nationale team tegen de regering in Teheran door te zwijgen tijdens het volkslied. In Iran zijn al maanden demonstraties voor meer vrijheid en tegen het autoritaire regime van ayatollah Ali Khamenei. Directe aanleiding voor de protesten was de dood van de 22-jarige vrouw Jina Mahsa Amini na arrestatie door de zedenpolitie. De volksopstand duurt voort en wordt met harde hand onderdrukt. Er zijn honderden doden gevallen en duizenden arrestaties verricht.

Naar aanleiding van de protestactie werden de spelers van het Iraanse elftal bedreigd.