Op wat de avond van Wout Weghorst had kunnen zijn, blijken de Argentijnen de nieuwe Duitsers

Wout Weghorst had het WK kunnen beroven van Lionel Messi. De spits uit Borne liet de Argentijnen tijdens en na de wedstrijd er heel slecht uit zien, maar uiteindelijk vloeiden de tranen vooral bij de supersub.

Wout Weghorst uit Borne landde zaterdagmiddag met Oranje op Schiphol, maar dat had zomaar anders kunnen zijn. De 30-jarige spits van Besiktas kreeg vrijdagavond het afgeladen Lusail Stadion muisstil, liet de Argentijnse aanhang huilen van verdriet en toverde ook de onfatsoenlijke en ordinaire kant van Lionel Messi en voormalig topspits Sergio Agüero boven water.

Ondanks zijn twee doelpunten in Qatar tegen de Argentijnen zat er echter niet meer in voor Oranje dan ‘slechts’ een plekje in de kwartfinale. En dus zocht Weghorst naar woorden om zijn gevoel te beschrijven. “Het waren de drie mooiste weken van mijn leven als voetballer, het was zo speciaal allemaal. Ik heb het EK gespeeld, maar een WK is toch echt iets anders, zo blijkt. Je droomt ervan om die beker te pakken, we waren er zo dichtbij.”

‘Ze rammen elke bal weg’

Dat viel volgens Messi allemaal wel mee. Allereerst omdat het nog slechts de kwartfinale was, maar ook omdat hij Oranje niet zo indrukwekkend vond. De wereldster bleek in de eerste helft lastig te bespelen voor het Nederlands elftal. Zijn voorbereidende werk bij de 1-0 van Nahuel Molina, een steekbal door de benen van Nathan Aké in de loop van de speler van Atlético Madrid, was fraai, maar Messi had zich ook geërgerd aan Oranje. Aan Van Gaal, die in zijn ogen te vaak had gezegd dat zijn elftallen mooi en aanvallend voetbal spelen. “Maar ze rammen elke bal die voor hun voeten komt gewoon weg,” zei Messi.

Hij had zich ook geërgerd aan Weghorst, die na afloop te lang naar hem zou hebben gekeken. “Wat sta jij te kijken, gek,” zei Messi voor de draaiende camera’s. Agüero sommeerde de spits, die Van Gaals plan-B tot in de perfectie had uitgevoerd, maar snel door te lopen.

Weghorst zelf roemde, zoals iedereen in het Nederlandse kamp, de afgelopen vier weken in Doha de teamspirit. Oranje zou misschien wel het beste team zijn, ook iets waar Messi en de zijnen besmuikt om moesten lachen. Weghorst denkt dat er een basis is gelegd voor de toekomst, wanneer Ronald Koeman het Nederlands elftal naar het EK 2024 in Duitsland moet loodsen. “We blijven als groep gewoon sterk,” zei Weghorst. “Hoe we het met elkaar hebben beleefd, met veel passie, dat was misschien niet typisch Nederlands. We kunnen met deze groep echt nog wel vooruit. We komen terug.”

Dat zal Messi en zijn medespelers allemaal een zorg zijn. Het volgende WK is in 2026 en dan is Messi hooguit toeschouwer. Of bondscoach. De aanvoerder ging vrijdagavond na afloop nog even hoogstpersoonlijk naar Van Gaal om hem duidelijk te maken dat hij zich had gestoord aan de vele woorden in aanloop naar het treffen.

Onuitstaanbaar irritant

Dinsdagavond, in een vol Lusail Stadion, vormen niet de Brazilianen, maar de opnieuw stuntende Kroaten de laatste horde voor een nieuwe Argentijnse finaleplek – na de verloren eindstrijd in 2014, toen Duitsland met 1-0 te sterk bleek. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni weet dat ook dan gevaar aan alle kanten loert. Zie hoe een matig Oranje een 2-0 achterstand wegpoetste na een kwartiertje opportuun aanvallen. En zie hoe een voor Messi en co betrekkelijke nobody als Woutje Weghorst uit Borne de titelfavoriet liet wankelen. “Ik wist,” zei Weghorst, “dat er een moment zou komen om het verschil te maken dit WK. Op de training oefenden we de variant met Luuk de Jong en ik naast elkaar veel en dat ging vrij goed, moet ik zeggen. Het besef wat hier is gebeurd, komt later wel.”

De Argentijnen zullen zeggen: welk besef? Gewoon gesneuveld in de kwartfinale, wat stelt dat nu voor? Voor Weghorst was het echter een avond waaraan hij blijvend zal worden herinnerd. De avond dat hij even op Dick Nanninga leek, het succesvolle plan-B in Buenos Aires in 1978 tijdens de WK-finale. De avond dat de bij Burnley bijna weggehoonde Weghorst gewoon zijn strafschop benutte in de serie. De avond dat hij niemand minder dan Messi openlijk geïrriteerd kreeg. Maar vooral de avond dat de Argentijnen voor Nederland de nieuwe Duitsers zijn geworden: irritant, onuitstaanbaar en aan het einde van de rit toch gewoon de winnaars.