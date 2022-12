Nordin Amrabat geniet van WK-succes Marokko en van broertje Sofyan: ‘Als ik geen speler ben, ben ik fan’

Middenvelder Sofyan Amrabat tijdens de kwartfinale tegen Portugal. Beeld AFP

Nordin Amrabat vloog een dag na de spectaculaire winst van Marokko op Portugal (1-0) naar Griekenland om te trainen bij zijn club AEK Athene. Maar woensdagavond zit de 35-jarige broer van uitblinker Sofyan gewoon in het Al Bayt Stadion, als Marokko tegen Frankrijk strijdt om een plek in de WK-finale.

Hoeft u niet te trainen met AEK?

Amrabat: “Onze trainer is Matías Almeyda en die snapt gelukkig hoe het werkt. Ik móét erbij zijn in Qatar. Ik mag gaan. En hij is Argentijn. Als Marokko wint en Argentinië verslaat Kroatië, dan kunnen we zondag samen naar de finale, haha.”

Kan Marokko na België, Spanje en Portugal ook Frankrijk uit het toernooi kegelen?

“Als je even niet met een Marokkaanse bril naar de laatste vier kijkt, dan denk ik dat de kans dat Frankrijk doorgaat zo’n 60 procent is en Marokko 40 procent. De andere halvefinalisten zijn denk ik gelijkwaardig aan Marokko. Dus als ze Frankrijk kunnen verslaan, dan kun je wereldkampioen worden ook.”



Waar schuilt het gevaar tegen de Fransen?

“De intensiteit waarmee de jongens de wedstrijden hebben gespeeld. Tegen Portugal zei mijn broertje dat hij zware benen had in de warming-up. Hij liep tegen Spanje vijftien kilometer en er is niet veel tijd om te herstellen. Aan de andere kant staat heel Marokko achter dit elftal. Die steun voelen ze. Alle spaarcenten gaan op aan reizen naar Qatar. Marokkanen zijn voetbalgek. Al spelen ze op de maan, die Marokkanen volgen je. En deze trainer heeft er echt een ploeg van gemaakt.”

Hij riep u niet op.

“Ik had er ook niet op gerekend, maar ik ben nog steeds beschikbaar. Onder zijn voorganger Vahid Halilhodzic ging Marokko verjongen en werd ik niet meer opgeroepen. Deze bondscoach kwam kort voor het WK en ik heb nog wel met hem gesproken. Ik zat in de voorselectie en ik ben ook gewoon fit. Maar hij kiest voor deze spelers en dat is heel begrijpelijk. Maar als hij mij straks nog nodig heeft, ga ik. Er komt ook weer een Afrika Cup aan. Maar als ik geen speler ben, ben ik fan.”

Dat zagen we na de winst op Portugal. U schoot voor de camera’s van de NOS vol.

“Dat heeft een verhaal. Toen de scheidsrechter affloot en Marokko de Portugezen had uitgeschakeld, zag ik mijn vader en moeder huilen van geluk. Ik had mijn vader nog nooit zien huilen en het emotioneerde mij. Maar ik stond vrij snel daarna voor de camera’s en ik had een brok in mijn keel. Dat mijn broertje hier zo goed speelt, dat Marokko dit presteert, dat het de mensen zo blij maakt, het is ook echt geweldig. Dit WK is fantastisch.”

Nordin Amrabat, in tranen, en broer Sofyan na de gewonnen kwartfinale tegen Portugal. Beeld NOS

Het is de beste publiciteit die Marokko kan krijgen.

“We hoeven niet weer over de rellen na wedstrijden in Europese steden te beginnen, maar dat we dit aan de wereld laten zien is zo mooi. In Qatar zijn de mensen voor Marokko. In Afrika zijn ze voor Marokko en de Arabische wereld ziet dit ook als een kans om de grootste prijs op voetbalgebied te pakken.”

Met Sofyan Amrabat in de hoofdrol.

“Ik hoorde iemand zeggen dat de compacte manier van voetballen niet al te moeilijk is. Maar dit systeem kost heel veel kracht, je moet enorm veel lopen. Wat sommige spitsen voor het doel hebben, precies weten waar je moet staan, dat heeft Soef op het middenveld. En ik geef het je te doen, hoor. Gavi en Pedri kunnen naar links en naar rechts draaien, maar hij stond er tegen die gasten. Dat zag ik in de Serie A al zo vaak, ook tegen clubs als Juventus met bijvoorbeeld Matuidi. Maar het op een WK laten zien, dat is wel heel mooi. Ik zat na de wedstrijd tegen Portugal tot diep in de nacht op zijn kamer. Hij kan dan toch niet slapen.”

Veel talenten van Marokkaanse afkomst die opgroeiden in Nederland, kozen al voor Marokko. Zijn wij in Nederland nu helemaal kansloos?

“Toen Soef voor het WK 2018 voor Marokko koos, zei ik dat al. Als de Marokkaanse bond met je in gesprek gaat en ze laten het trainingscomplex in Rabat zien, dan ben je verkocht. Daar heb je alles. Van geweldige velden tot schitterende kamers met zelfs verwarmde wc-brillen. Vaak werd gezegd dat er met Nederland of België meer kans was om ver te komen op een groot toernooi. Dat is nu ook niet meer per se zo.”

Dus we maken geen kans meer?

“Dat denk ik niet.”



Zelfs de zoon van Robin van Persie niet? Die heeft een Marokkaanse moeder.

“Dat paspoort zal geen probleem zijn voor hem, maar hem overhalen voor ons te spelen kan wel lastig worden, hahaha. Als enige. Maar laat hem een interland van Marokko bijwonen en geef hem een rondleiding op het trainingscomplex en ook hij is verkocht, denk ik, haha.”

Tot voor kort zagen we Hakim Ziyech en heel even Noussair Mazraoui niet voor Marokko spelen.

“Van Ziyech hoefde het niet meer na alles wat er was gebeurd onder Halilhodzic, maar diens toenmalige assistent bleef Hakim maar bellen. Toen deze nieuwe bondscoach Walid Regragui hem opbelde, wilde Hakim heel graag terugkomen. Dat heeft Regragui goed gedaan. Hakim houdt van dit team en speelt altijd met trots, kijk maar hoe hij omschakelt en druk zet. Wie weet wat het Regragui en Ziyech deze maand nog oplevert. De wereldtitel, het kan gewoon.”