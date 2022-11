Noppert over zijn rol in Oranje: ‘Ach, ik doe gewoon mijn dingetje’

Andries Noppert in actie tijdens de wedstrijd op 21 november in Qatar. Beeld Odd ANDERSEN / AFP

Italiaanse journalisten die in rep en roer door het Al Thumama Stadion renden, omdat de voormalige reservekeeper van Foggia een prima wedstrijd keepte in het Nederlands elftal. Medespelers die stuk voor stuk een brede glimlach tevoorschijn toveren als de vraag ‘hoe is die Noppert eigenlijk’ wordt gesteld. En de hoofdpersoon zelf die zijn schouders ophaalt als journalisten hem complimenteren met de redding op de lage schuiver van invaller Idrissa Gueye in de tweede helft.

Andries Noppert onder de lat bij Oranje, als debutant nota bene, tegen de kampioen van Afrika, was hét verhaal van de openingswedstrijd van Oranje. “Ach,” zei de 28-jarige keeper van Heerenveen. “Ik doe hetzelfde als wat ik in Nederland doe. Alleen in een ander jasje. Gewoon je dingetje doen, meer kun je niet doen.”

Noppert heeft alles in zich om uit te groeien tot cultheld, de gunfactor spat er vanaf. Zelfs de keepers die door Frans Hoek en Louis van Gaal zonder pardon uit de selectie voor het WK werden geschrapt, Jasper Cillessen en Mark Flekken, haastten zich verleden week om de man die hun plek heeft ingenomen te feliciteren. “Ik kreeg berichtjes en dat vind ik mooi. Maar ook met de twee keepers hier klikt het. We hebben een fantastische groep. Ja, ik kan mezelf zijn bij Oranje. Dat moet ook, anders had ik hier niets te zoeken. Vinden de andere spelers mij nuchter? Dat vind ik het mooiste compliment dat ik kan krijgen.”

Gewoontes

Noppert legde na afloop alles geduldig uit. Of de vragenstellers nou uit Nederland, Japan of Italië kwamen, iedereen kreeg zijn antwoord. De enorme zak ijs om zijn knie? “Niks aan de hand joh, dat doe ik altijd. Aan die knie ben ik ooit geopereerd, toch.” Of hij nerveus was geweest. “Nou, een beetje spanning. Maar als je dat niet hebt, kun je beter stoppen. Maar ik sta hier achter de beste verdediging van de hele wereld. Daar heb ik vertrouwen in, ik maak mij niet druk.”

Hij heeft zo zijn gewoontes. Na de treffer van Cody Gakpo, die Oranje de volle mep bezorgde, wandelde hij naar een plek achter zijn doel en vroeg een bal aan een ballenjongen. “Ja joh, als je lang geen bal in je handen hebt gehad, wil je dat gevoel weer even hebben.” En tijdens het opwarmen voor de wedstrijd ging hij even op het gras zitten. “Dat doe ik altijd. Niks aan het handje. Even de juiste flow zoeken, een warming-up zegt niet zoveel. Het was een lange dag, maar met deze groep kom je de dagen wel door. Voor de wedstrijd hebben we nog even een lekker bakkie koffie gedaan. Kwalitatief zijn er landen die beter zijn, maar puur als team denk ik niet.”

‘Is het allemaal wel waar?’

Met Noppert praten is alsof je een buurman tegenkomt in de supermarkt. Maar in de catacomben van het Al Thumama Stadion staat toch echt de boomlange keeper van Oranje, die tot een jaar geleden eigenlijk door alles en iedereen over het hoofd werd gezien. Of die bal van Gueye eigenlijk moeilijk was? Het leek alsof hij zijn volledige 2.03 meter nodig had om die knal onschadelijk te maken. “Het blijft simpel, ik sta daar om te pakken wat ik pakken kan. Of ik het aan voelde komen dat ik zou gaan spelen? Dat vind ik moeilijk, we zitten hier met allemaal jongens met kwaliteiten. Maar alles is nieuw, ik kijk mijn ogen uit en soms heb ik een momentje dat ik denk: is het allemaal wel waar?”

Wie op Google zijn achternaam in tikt komt niet langer op allerlei artikelen over een darter met dezelfde achternaam. Opeens gaat het over Noppert de keeper, in Nederland. De doelman haalt zijn schouders op. Hij krijgt het lang niet allemaal mee. “Ik volg het niet maar dat heeft niets te maken met of het negatief of positief is,” zegt Noppert. “Het belangrijkste is dat ik lekker aan voetballen denk. Of het mij sowieso niet interesseert? Nou, de mensen zullen wel zeggen wat moet die snotneus daar. Iedereen heeft een mening. Tegen Senegal ging het goed, de bondscoach heeft vertrouwen in mij. Maar iedereen maakt fouten. Maar dat dit goed is gegaan, daar ben ik wel blij mee. Hier droomde ik van als jochie.”