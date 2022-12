Op het WK in Qatar strijden 32 landen om het goud: 64 wedstrijden tot en met de finale op 18 december. Waar moeten we vandaag voor warmlopen?

Wat is het programma van vandaag?

Kroatië-België 16.00 uur, Canada-Marokko 16.00 uur, Japan-Spanje 20.00 uur en Costa Rica-Duitsland 20.00 uur.

Wat staat er vandaag op het spel?

Enorm veel! Marokko kan zich in groep F plaatsen voor de achtste finales, voor het eerst sinds 1986. En Japan hoopt in groep E op een stunt tegen Spanje. België moet ook winnen van Kroatië om niet smadelijk af te druipen, dat zou wat wezen, en... nou ja, zelfs Costa Rica kan nog door. En Duitsland! Laten we Duitsland niet vergeten, de...

Rustig, rustig. Eerst Stéphanie Frappart.

Natuurlijk. Excusez-moi. Stéphanie Frappart. De 38-jarige Française is aangewezen als scheidsrechter bij Costa Rica-Duitsland. Nooit eerder floot een vrouw een wedstrijd op het WK.

Een vrouw die fluit In Qatar?

Er werd gefluisterd dat de Fifa het niet aan zou durven een vrouw in Qatar te laten fluiten, maar het gaat dan toch gebeuren. En let op, hè! Frappart is een uitstekende, gelauwerde arbiter. Ze staat als sinds 2009 op de lijst van internationale scheidsrechters van de wereldvoetbalbond. Ze floot de finale van het WK voor vrouwen tussen Nederland en de Verenigde Staten in 2019. In hetzelfde jaar, op 28 april, floot ze als eerste vrouw een wedstrijd in de Ligue 1 (de Franse Eredivisie): Amiens-Strasbourg. En op 2 december 2020 was ze de eerste vrouw die een Champions Leagueduel leidde (Juventus-Dynamo Kiev). Vorig jaar floot ze de WK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Letland (2-0).

OK. En Costa Rica-Duitsland is ook een belangrijke wedstrijd?

Nou en of! Beide landen kunnen nog de achtste finales bereiken. En dat is opmerkelijk, want zowel Costa Rica als Duitsland begon dramatisch aan het WK. Costa Rica verloor met 7-0 van Spanje, en Duitsland blameerde zich tegen Japan door met 2-1 te verliezen. Duitsland herstelde zich na een knappe 1-1 tegen Spanje, en Costa Rica won met 1-0 van Japan.

En voor de Duitsers is het erop of eronder?

Ja. Duitsland móet winnen. Aan een gelijkspel heeft het niets, want dan hebben alle landen in groep E al meer punten. En nee, niet denken dat het dan in de laatste minuut zal gebeuren, want het is een fabeltje dat Duitsland altijd scoort in de laatste minuut. Wel in de laatste minuten van een wedstrijd, maar ook die reputatie is schromelijk overdreven. Nederland heeft er ook een handje van. En de Spanjaarden en de Fransen ook.

Waar moet Duitsland het vanavond dan van hebben?

Van Niclas Füllkrug natuurlijk! De man van die schitterende, loeiharde gelijkmaker tegen Spanje. Hij speelt voor de Bundesligamiddenmoter Werder Bremen. De 29-jarige spits, vaak door blessures geplaagd, speelde tegen Spanje pas zijn derde interland. Vorig jaar voetbalde hij met Werder nog in de 2. Bundesliga. Maar in de eerste tien Bundesligaduels scoorde Füllkrug liefst tien keer. Reden voor bondscoach Hansi Flick hem mee te nemen naar Qatar. Het is een, wat ze noemen, bonkige spits die het niet moet hebben van Messiachtige bewegingen of trucjes à la Neymar. Meer een Horst Hrubesch, als u dat nog wat zegt. Een nieuwe Duitse held lijkt geboren. Niclas Füllkrug. Onthoud die naam.