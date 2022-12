Nog niet één vijandelijke speler wist de voortreffelijke doelman Yassine Bounou te passeren

Op het WK in Qatar strijden 32 landen om het goud: 64 wedstrijden tot en met de finale op 18 december. Waar moeten we vandaag voor warmlopen?

Waar moeten we nu nog op letten bij deze twee ploegen?

De eenheid en de vechtlust van Marokko zijn al uitvoerig besproken en geprezen. Hopelijk is aanvoerder Romain Saïss hersteld van zijn dijbeenblessure. En dat Frankrijk niet alleen Mbappé is, liet de wedstrijd tegen de Engelsen zien. Als Kylian Mbappé het om de een of andere reden niet heeft, staan Olivier Giroud, Antoine Griezmann en de rest paraat.

Opvallend is dat beide landen de halve finale bereikten middels een winnend kopdoelpunt, maar meer dan dat is het ook niet.

Nog meer bijzonderheden?

Marokko is nog ongeslagen op dit WK. Frankrijk verloor het laatste groepsduel met 1-0 van Tunesië. En Marokko heeft pas één doelpunt tegen gekregen. Dat was tegen Canada. En dat was nog een eigen doelpunt ook, van Nayef Aguerd. Dus kun je ook zeggen dat nog niet een vijandelijke speler de voortreffelijke doelman Yassine Bounou heeft weten te passeren. Aan de andere kant: Marokko heeft in vijf wedstrijden ook pas vijf doelpunten weten te maken. Al met al heel erg efficiënt.

Frankrijk kreeg al vijf doelpunten tegen, maar scoorde wel elf keer, waarvan Mbappé er vijf voor zijn rekening nam, en Giroud vier. Als je die twee aan banden legt, zou je zeggen, dan heeft Marokko een goede kans. Al is er altijd nog Griezmann die iedereen in stelling kan brengen. (Wat is er met de onvervalste mandekker gebeurd, die een speler overal volgt en hinderlijk voor de voeten loopt? Bestaat die nog?)

Nog meer statistiek?

Marokko stond nog nooit in de halve finale van een WK. Voor Frankrijk is het de zevende keer dat het de halve finale van een WK haalt. De eerste drie keer werd dat duel verloren (in 1958 tegen Brazilië, in 1982 tegen West-Duitsland, en in 1986 opnieuw tegen de West-Duitsers). De drie keer erna werd er gewonnen (in 1998 tegen Kroatië, in 2006 tegen Portugal, in 2018 tegen België). In 1998 en 2018 werd Frankrijk wereldkampioen, de finale in 2006 werd van Italië verloren (de kopstoot van Zidane tegen Materazzi, weet u nog wel?). Volgens de cijfers zou Frankrijk overigens pas in 2038 weer wereldkampioen moeten worden, maar cijfers zeggen niet alles.

Hoe zit het eigenlijk als er strafschoppen moeten worden genomen?

Marokko heeft pas één keer strafschoppen hoeven te nemen. Dat was in de achtste finale van dit WK, tegen Spanje. Alle Spanjaarden misten, drie Marokkanen schoten hun land naar de kwartfinale.

Frankrijk heeft een historie van vier strafschoppenseries. Dat begon in de halve finale van het WK van 1982 tegen West-Duitsland, toen in de verlenging een 3-1 voorsprong werd weggegeven (omhaal Klaus Fischer), waarna Horst Hrubesch met een pisballetje West-Duitsland vanaf de stip naar de finale schoot. In 1986 won het van Brazilië, waarna het in de halve finale door West-Duitsland werd geklopt (2-0). In 1998 won het in de kwartfinale van Italië. De WK-finale van 2006 werd na strafschoppen verloren van Italië, dat daarmee wraak nam. David Trezeguet was de enige die miste.

