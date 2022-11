Na twee wedstrijden blijkt het middenveld de grote kracht te zijn van het Franse team

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 9 voor Antoine Griezmann

Het verbazingwekkendste Opta-cijfer van de zaterdagavond was natuurlijk de 98,5 procent geslaagde passes van Aurélien Tchouaménie voor Frankrijk tegen Denemarken. De opnieuw geweldig spelende Griezmann kon er ook wat van: veertien passes in het aanvallende, derde vak van het veld, acht voorzetten, van de vier tackles slaagden er drie, een assist en nog wat wapenfeiten, zoals 2,22 expected assists tot nu tijdens dit toernooi en in totaal 26 assists tijdens zijn interlandloopbaan, evenveel als Zinedine Zidane en Thierry Henry. Na dit toernooi staat hij dus bovenaan in die categorie. Voorafgaand aan het WK was het middenveld van Frankrijk untested, volgens Drogba bij de BBC. Na twee wedstrijden blijkt het middenveld de grote kracht te zijn van dit team, aangevuld met de fantastisch spelende Theo Hernandez. Dan hebben we het nog maar niet over de man die Speler van het Toernooi gaat worden.