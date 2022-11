Na het weekend kan dit WK zomaar twee grote landen kwijt zijn: Duitsland en Argentinië

Beeld Tess Kievit

Wat is het programma dit weekend?

Zaterdag spelen Tunesië-Australië (11.00 uur), Polen-Saoedi-Arabië (14.00 uur), Frankrijk-Denemarken (17.00 uur), Argentinië-Mexico (20.00 uur).

Zondag is het de beurt aan Japan-Costa Rica (11.00 uur), België-Marokko (14.00 uur), Kroatië-Canada (17.00 uur), Spanje-Duitsland (20.00 uur)

Wat zijn de krakers van dit weekeinde?

Zonder twijfel de twee wedstrijden die om 20.00 uur beginnen: Argentinië-Mexico, en Spanje-Duitsland.

Waarom?

Argentinië verloor de eerste groepswedstrijd met 2-1 van Saoedi-Arabië, en Duitsland ging met dezelfde cijfers ten onder tegen Japan. Nederlagen die eigenlijk door niemand waren ingecalculeerd, maar die voor de spanning wel heel goed zijn. Er staat echt iets op het spel dit weekeinde.

Want?

Zo tegen tienen op zaterdag- en zondagavond zouden we zomaar al twee grote landen kwijt kunnen zijn dit WK. Argentinië en Duitsland. De landen die in de geschiedenis van het WK al drie keer tegenover elkaar stonden in de finale. In 1986 won het Argentinië van Maradona met 3-2. In 1990 won Duitsland na een penalty van Andy Brehme. En in 2018 bezorgde Mario Götze met een heel laat doelpunt Duitsland de vierde wereldtitel. Dat Argentinië en Duitsland op 18 december elkaar in de finale treffen, lijkt nu hoogst onwaarschijnlijk.

Maar ze kunnen toch nog steeds de achtste finales bereiken?

Ja. En deze twee wedstrijden kunnen ook te boek komen te staan als ‘De herrijzenis van Argentinië’ en ‘De wederopstanding van Duitsland’.

Dat Lionel Messi zijn land nu wel naar de overwinning leidt. En dat de Duitsers winnen van de Spanjaarden, die echter een uitstekende indruk maakten in de met 7-0 gewonnen wedstrijd tegen Costa Rica.

Het kan allemaal, en de fans verwachten het ook. Of het lukt is een tweede.

Zijn er nog lekkere opwarmertjes voor op zaterdag en zondag de strijd losbarst?

Wat heet! Saoedi-Arabië kan zich zeker spelen voor de achtste finales door te winnen van Polen. Dat zou heel verrassend zijn, want niemand gaf eigenlijk een stuiver voor De Groene Valken (mooier dan die andere bijnaam: Zonen van de Woestijn).

Al heeft bij Polen ook Robert Lewandowski nog wel wat goed te maken na zijn gemiste strafschop tegen Mexico. Hij zal zich willen laten zien, maar is wel afhankelijk van zijn tot nu toe matig spelende landgenoten.

En op zondagochtend kan ook Japan zich al zo goed als zeker plaatsen voor de volgende ronde als het wint van Costa Rica. Costa Rica dat zich dan weer zal willen revancheren voor de smadelijke 7-0 nederlaag tegen Spanje.

Twee wedstrijden waar de vonken vanaf zouden horen te vliegen, omdat er ook hier zoveel op het spel staat.

En die andere vier wedstrijden?

Zaterdag is Frankrijk-Denemarken ook niet te versmaden. Denemarken won in juni en september in de Nations League twee keer van de Fransen. Maar de Denen overtuigden allerminst in hun eerste duel tegen Tunesië (0-0), terwijl de Fransen met speels gemak en met mooi voetbal de Australiërs met 4-1 versloegen. Bij verlies wordt het voor de Denen, die vorig jaar op het EK nog de harten van heel veel mensen buiten Denemarken wisten te veroveren, lastig de volgende ronde te bereiken.

En wat te denken van België-Marokko? België won, maar Canada stal de show. En Marokko wil na de 0-0 tegen Kroatië ook meer laten zien.

Kortom: dat wordt weer alles kijken?

Ja. Daar is geen ontkomen aan.

Lionel Messi tijdens het duel tegen de Saoedi's. Beeld AFP

