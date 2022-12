Na elke overwinning groeit het zelfvertrouwen van Marokko: ‘Westerse dominantie kan worden doorbroken’

Supporters van het Marokkaanse voetbal elftal juichen na de 1-0 winst voor Marokko tijdens het kijken in de Amsterdamse Meervaart naar de wedstrijd tussen Marokko en Portugal op het WK voetbal in Qatar. Beeld ANP

Na het behalen van de halve finale prees de Marokkaanse bondscoach Walid Regragui zijn elftal, dat met passie en vechtlust laat zien wat er mogelijk is. “Ze geloven erin, dan kun je veel.” Volgens hem is het bereiken van de halve finale geen wonder. “We hebben Portugal, Spanje en België verslagen en gelijkgespeeld tegen Kroatië. Dat is het resultaat van hard werken.”

Toch is de overwinning van de ‘Leeuwen van de Atlas’ meer dan alleen een uitstekende sportprestatie. De voetballers kregen uit de hele wereld felicitaties, nooit eerder waren op zoveel plaatsen uitzinnige mensenmassa’s te zien met Marokkaanse vlaggen en de strijdkreet ‘Siir, sirr!’ – ‘ga ervoor!’ Het verliep niet overal even feestelijk: met name in Nederlandse en Belgische steden moest de ME ingrijpen.

“De winst is op de eerste plaats historisch aangezien niet eerder een Afrikaans land is doorgedrongen tot de halve finale van een WK voetbal. Voor het zelfbewustzijn van het continent is het belangrijk dat deze barrière is geslecht,” zegt schrijver Abdelkader Benali. “Niet alleen voor Afrika, ook voor de Arabische wereld heeft dit een positieve uitwerking. Dat het WK in Qatar wordt gespeeld, is voor zowel het Marokkaanse team als de Arabieren een match made in heaven.” Ook op religieus gebied, vervolgt Benali. “De spelers zijn diepgelovig, de goals worden aan Allah opgedragen. Voor de moslimgemeenschap is dit ook een overwinning.”

Minderwaardig

De Marokkaans-Nederlandse auteur vroeg zich af waarom met name de jonge Marokkanen zo uit hun dak gaan. Benali: “Het gaat om de generatie die na de aanslagen van 9 september 2001 is opgegroeid. Velen van hen voelen zich minderwaardig, alsof ze er niet helemaal bij horen. Die druk is nu grotendeels van de ketel. Ze zien dat hun identiteit mag worden gevierd.”

Het zelfvertrouwen dat de Marokkaanse coach Walid Regragui uitstraalt, is volgens de Marokkaans-Nederlandse journalist/schrijver Abdel Kaddour van onschatbare waarde. “Hij heeft een hecht team van deze spelersgroep gemaakt. Vanaf het begin van het toernooi geeft Regragui aan dat zijn ploeg mag dromen van de wereldtitel. De meesten spelen in de grote competities in Europa, Regragui is zelf in Frankrijk opgegroeid, ze kennen de moderne voetbalschool. In combinatie met een Afrikaanse manier van verdedigen, vechtend voor elke centimeter, is Marokko voor iedereen een geduchte tegenstander geworden.”

Volgens Kaddour straalt het succes eerst af op de Marokkaanse gemeenschap, dan op Afrika en pas dan op de Arabische wereld. “Marokko is in de eerste plaats een Afrikaans land. Natuurlijk is een groot deel Arabisch, maar niet van oorsprong – dat ligt nog steeds gevoelig bij een deel van de bevolking. Het voetbal wordt in ieder geval een stuk mondialer. Het zijn niet langer alleen de Europese en Zuid-Amerikaanse landen die de dienst uitmaken.”

Afrikaanse band

Arabist en Marokkokenner Jan Hoogland zegt dat de band tussen Marokko en Afrika de afgelopen tien jaar sterker is geworden, ‘al valt het Afrika boven de Sahara niet te vergelijken met het Afrika onder de Sahara’. “Je moet de Arabische invloed in het noorden van het continent niet onderschatten. Met name de buurlanden van Marokko vereenzelvigen zich nu met het succes van het voetbalteam en juichen net zo hard mee. Toch is dit ook voor de andere Afrikaanse landen een groot succes. Al zijn ze niet altijd de beste vrienden met het noorden, ze voelen dat de westerse dominantie kan worden doorbroken.”

Wat ook meespeelt, is dat Marokko voormalige kolonisatoren als België, Spanje en Portugal wist te verslaan. Benali: “Sport – en zeker voetbal – is, het klinkt tegenstrijdig, toch een vreedzame manier van oorlogsvoering. Oude wonden uit het verleden worden opengehaald als tegen de voormalige kolonisator wordt gespeeld. Dat was zeker tegen Spanje het geval, waarbij de gevoeligheid rond de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla in Marokko en de oude Spaanse kolonie Westelijke Sahara een rol speelt.”

Tegenstander Frankrijk

Die gevoeligheid rond de vroegere overheersers is komende woensdag dubbel en dwars van toepassing als Frankrijk wacht in de halve finale. Marokko was in de vorige eeuw 44 jaar lang een Frans protectoraat. Benali en ook Kaddour verwachten dat de spelers nog gemotiveerder aan dit duel zullen beginnen. Benali: “De oudste generaties hebben de Franse overheersing meegemaakt, zij zijn gekoloniseerd en hebben allemaal hun eigen verhalen. Verhalen die bekend zijn in alle families, ook die van de voetballers. Dat speelt mee in hun hoofden.”

Abdel Kaddour verwacht dat de Marokkanen de Fransen ‘willen opeten’. “Op sociale media gaan al filmpjes rond van de Franse haan die symbolisch wordt geslacht. Spanje was al groot om te verslaan, maar als Frankrijk naar huis wordt gestuurd, dan breekt de hel los. We hebben nu al de nodige rellen gezien in met name Nederlandse en Belgische steden, maar ik vrees dat Parijs wordt afgebroken als Marokko wint. Dan komen echt alle frustraties eruit.”

Abdelkader Benali denkt dat het niet zo’n vaart zal lopen. “Dat hoop ik tenminste. Laten we de komende dagen vooral genieten. Het toernooi is al lang en breed geslaagd.”