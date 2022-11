Na Andries Noppert is Jeremie Frimpong de opvallendste speler in Oranje

Beeld Tess Kievit

Wat is het programma van vandaag?

Wales-Iran (11.00 uur), Qatar-Senegal (14.00 uur), Nederland-Ecuador (17.00 uur), Engeland-VS (20.00 uur).

Wordt het vandaag bijltjesdag in Groep A?

Het is de eerste poule dit WK waarin de tweede wedstrijd op het programma staat. Nederland speelt tegen Ecuador. Beide landen kunnen zich bij een zege mogelijk al kwalificeren voor de achtste finales. Na de eerste wedstrijd van Oranje ging veel aandacht uit naar Andries Noppert, de toen nog vrij onbekende keeper uit Joure. Krijgen we vanavond opnieuw een verrassende uitblinker? Wout Weghorst als pinchhitter, of Xavi Simons met een flitsende invalbeurt?

Na Noppert is Jeremie Frimpong de opvallendste speler in de selectie. De rechtsback van Bayer Leverkusen werd geboren in Amsterdam, als zoon van Ghanese ouders, maar hij verhuisde op 7-jarige leeftijd naar Engeland. Hij heeft dus langer in het buitenland gewoond dan in Nederland.

Frimpong (21) drukt zich bij Oranje uit in het Engels. “Ik ken de voetbaltermen wel. Alles wat tijdens de teammeeting wordt gezegd, kan ik begrijpen, ook al reageer ik in het Engels. Ik leer beetje bij beetje,” zei hij tegen de NOS.

Engeland speelt ook zijn tweede wedstrijd en dus…

...vragen sommigen zich af hoe het de wags eigenlijk vergaat, de wives and girlfriends van de voetballers. Voor elk groot toernooi waarvoor Engeland zich kwalificeert zijn ze wel goed voor een juicy verhaal of een klein relletje, wat dan weer tot enorme proporties wordt opgeblazen door de tabloids.

Maar ook de wags dienen zich in Qatar aan te passen aan de daar geldende wetten en mores. Geen korte rokjes, gescheurde broeken of laag uitgesneden topjes dus. Veel van de spelersvrouwen hebben een persoonlijke stylist gevraagd hun looks aan te passen voor dit WK.

Zo ontfermde Connie Jones (31) uit Manchester zich onder meer over de garderobe van Anouska Santos, de partner van verdediger Luke Shaw, en Lucia Loi, de verloofde van Marcus Rashford. Advies van Jones: draag linnen broekpakken en lange jurken die de armen en benen bedekken. Rode draad voor Jones is de aanwezigheid van sjaals in de bagage, het liefst van Gucci of Hermes. En nog belangrijker: juwelen. Daarmee kunnen de vrouwen immers wél opvallen zonder aanstoot te geven in de streng islamitische staat.

Heel vaak hoeven de geliefden van de spelers zich overigens niet in het openbare leven van Qatar te vertonen. Zij verblijven dit toernooi op het nieuwste cruiseschip MSC World Europa, het grootste hotel in Doha met een capaciteit van 7000 gasten, 22 verdiepingen hoog, met 152 exclusieve suites, 13 restaurants, 20 bars, 13 jacuzzi’s en 7 zwembaden.

Engeland is het WK uitstekend begonnen met een 6-2 zege op Iran. Komt het voetbal eindelijk thuis?

Football is coming home is het lijflied geworden van de fans van de nationale ploeg. Het rolt geregeld van de tribunes, als een mantra, deze regel uit het aanstekelijke rocknummer Three Lions dat speciaal werd geschreven voor het EK 1996. De tekst refereert aan het WK dat dertig jaar eerder werd gespeeld: toen Engeland – grondlegger van de voetbalsport – wereldkampioen werd op eigen bodem. ‘Three lions on a shirt, Jules Rimet still gleaming, Thirty years of hurt, Never stopped me dreaming.’

30 jaar pijn is inmiddels 56 jaar geworden. En de wereldbeker, vernoemd naar de initiatiefnemer van het WK, de Fransman Jules Rimet, is niet meer dezelfde. Brazilië mocht de ‘Coupe Jules Rimet’ in 1970 houden toen het voor de derde keer wereldkampioen was geworden. De nieuwe trofee werd ontworpen door de Italiaan Silvio Gazzaniga.

