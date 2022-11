Moet Messi zich nog bewijzen tegenover Maradona? Tja, die ene beker…

Lionel Messi gaat voor de vijfde keer proberen Argentinië wereldkampioen te maken. In deze rubriek volgt Het Parool zijn missie. Aflevering 1: wordt het Messi lacht of Messi huilt?

Zou hij al naar het speelschema hebben gekeken?

Naar de tegenstanders die het hem tot nu toe hebben belet wereldkampioen te worden?

Frankrijk, dat Argentinië op het vorige WK in 2018 in Rusland in een spectaculaire wedstrijd (4-3) uitschakelde, kan al in de achtste finale de tegenstander worden. Als een van de beide landen eerste wordt in hun poule, en het andere tweede. Anders wordt de eventuele confrontatie nog even uitgesteld.

Frankrijk behoort tot de favorieten om wereldkampioen te worden.

Net als Argentinië.

En Duitsland. En laat Duitsland nu de ware angstgegner zijn van de Argentijnen.

Ga maar na. In 2006, toen de achttienjarige Lionel Messi debuteerde op het WK voetbal in Duitsland, werd Argentinië in de kwartfinales uitgeschakeld door de gastheren. Na penalty’s.

Messi bleef die wedstrijd, tot verbazing van velen, op de bank. Wel scoorde hij in zijn eerste WK-wedstrijd al meteen, in de met 6-0 gewonnen wedstrijd tegen Servië.

Vier jaar later, op het WK van 2010 in Zuid-Afrika, werden de Argentijnen, met Messi in de basis, kansloos met 4-0 weggeblazen door de Duitsers.

In 2014, in Brazilië, leek het dan te gaan lukken. De Argentijnen, die in de halve finale van Nederland hadden gewonnen (na strafschoppen), kwamen in de finale weer tegenover ‘die Mannschaft’ te staan.

Het was Mario Götze die diep in de verlenging het vonnis over Messi en de zijnen velde.

Nooit eerder was Messi zo dicht bij de wereldbeker.

Nooit eerder was hij er zo dichtbij om definitief uit de schaduw van Diego Armando Maradona te stappen. De man die Argentinië in 1986 wel wereldkampioen maakte. Al op zijn tweede WK… (Pele deed het op zijn eerste WK, en scoorde ook nog eens twee keer in de finale tegen Zweden.)

Volgens velen hoeft Messi zich niet meer te bewijzen tegenover Maradona. Maar ja, die ene beker…

Duitsland wacht eventueel pas in de halve finales.

Zal het Lionel Messi op zijn vijfde missie wel lukken?