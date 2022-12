Moederliefde als extra wapen: ‘Het succes van Marokko is niet mogelijk zonder het geluk van onze ouders’

Het Marokkaanse WK-sprookje stoelt deels op een bewuste strategie van de coach en de voetbalbond. Alle gezinsleden van de voetballers kregen een all-inclusivereis aangeboden naar Doha, waar het onderkomen van de selectie nu veel weg heeft van een knus familiehotel.

In het Wyndham Doha West Bayhotel in Qatar stormden de ouders van middenvelder Abdelhamid Sabiri vorige maand opeens naar voren. Hakim Ziyech, keeper Yassine Bounou en bondscoach Walid Regragui stapten namelijk uit de lift en met dat trio waren vader en moeder Sabiri nog niet op de foto gegaan. Dat werd snel opgelost. Het luxueuze Wyndham, waar de Marokkaanse selectie dit WK verblijft, is hermetisch afgesloten. Alleen voor de familie van de spelers staan de deuren regelmatig open.

Het opwekken van positieve energie maakt deel uit van het plan van coach Regragui om een onvermoeibare knokploeg te formeren, die dit WK de strijd kan aangaan met de beste voetballanden ter wereld. Toen Regragui drie maanden geleden werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Vahid Halilhodzic, zei hij het al meteen: “Ons succes is niet mogelijk zonder het geluk van onze ouders.”

‘I love you, Mom’

Dat geluk straalt van ze af als de camera’s alweer een liefdevolle ontmoeting vastleggen van een van de spelers met zijn moeder. Nadat Marokko het favoriete België met 2-0 had verslagen, klom Paris Saint-Germainvleugelverdediger Achraf Hakimi de tribune op om zijn moeder te knuffelen. Later plaatste hij een foto op Instagram van de kus op het voorhoofd van zijn moeder, vergezeld van de tekst ‘I love you, Mom’.

Sofiane Boufal danste op zijn beurt met zijn moeder, langs de zijlijn na de kwartfinalewinst op Portugal (1-0). Regragui klom gelijktijdig de tribune op, om met zijn moeder te vieren dat hun land naar de halve finales ging. De bondscoach had erop gestaan dat ze naar Qatar zou komen voor de wedstrijd.

Fouzi Lekjaa, de voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond, gaf de familieleden van de voetballers stuk voor stuk een all-inclusivereis naar Qatar cadeau. Ook Fatima, de moeder van Regragui, trok dus naar Doha. “Tijdens zijn hele carrière als speler en als coach heb ik nooit gereisd om hem te zien spelen of coachen,” vertelde ze deze week aan de Marokkaanse sportzender Arriyadia. “Ik woon nu al meer dan 50 jaar in Frankrijk en dit zijn de eerste wedstrijden waarvoor ik Parijs verlaat.”

Maar ze ziet niet alleen de bondscoach als haar zoon. Alle ‘jongens’ van het Marokkaanse team beschouwt ze als haar eigen kinderen. Samen met de andere ouders en familieleden zitten ze in de stadions, met een groot deel van de 15.000 Marokkanen die in Qatar woonachtig zijn en nog eens enkele duizenden van over de hele wereld, die de reis naar het Midden-Oosten hebben gemaakt. “De ouders waren er in Rusland in 2018 ook wel bij, maar toen was er na afloop van de wedstrijden niets te vieren,” zegt Nordin Amrabat (35) over de roemloze uitschakeling van zijn land in de groepsfase toen. De oudere broer van huidig international Sofyan was er vier jaar geleden bij als basisspeler en volgt het toernooi nu als supporter. “De prestaties zorgen voor deze taferelen.”

Iets unieks

Karim El Ahmadi, ex-international en voormalig speler van FC Twente, Feyenoord en Aston Villa, bevestigt dat. “In Rusland in 2018 waren er ook veel ouders, maar niet van iedereen,” zegt hij. Om daaraan toe te voegen dat ook hijzelf richting Doha reist voor de halve finale tegen Frankrijk. “Iedereen wil erbij zijn, dit is iets unieks,” aldus Nordin Amrabat.

Yassine Abdellaoui (47) was international in een tijd dat het geen zoete inval was met ouders en andere familieleden. “Mijn moeder is in mijn tijd als speler misschien twee keer geweest,” zegt de voormalige linkerspits van onder andere NAC en Willem II, die telkens glunderend voor de tv zit als zijn landgenoten spelen. “Ik zit nu al weken echt te genieten.”

Regragui en Lekjaa hebben de cultuur bij het nationale elftal dus rigoureus veranderd. De ouders van de spelers leggen uit waarom ze zo blij zijn dat hun kinderen voor een interlandcarrière bij Marokko hebben gekozen. De vader van aanvaller Zakaria Aboukhlal, Tarek Aboukhlal, zei recentelijk tegen Al Jazeera: “Zakaria is geboren in Nederland en heeft daar alles wat hij nodig heeft, maar ons bloed is Marokkaans.”

Spelen met het hart

De vader van middenvelder Bilal El Khannouss werd gevraagd waarom zijn 18-jarige zoon, die voor Racing Genk speelt en in België werd geboren, eigenlijk voor de Marokkaanse ploeg koos. “Zijn hart sprak tot hem.” Karima El Khannouss ontbijt elke dag met de andere ouders van de Marokkaanse internationals. Het Belgische Radio 1 wilde weten of ze het een beetje naar haar zin had. “De sfeer is hier geweldig,” aldus El Khannous, die zich niet druk maakt om het feit dat haar piepjonge zoon nog niet in actie is gekomen in Qatar. “We zitten hier met de ouders van alle spelers in hetzelfde hotel en we zijn trots.”

Regragui hoort het met veel plezier aan. “Wij spelen met ons hart en als er liefde is, win je wedstrijden,” zegt de trainer. De vader van de Belgisch-Marokkaanse Selim Amallah, Houcine, was er alle wedstrijden bij in Qatar. Hij schaterde om een filmpje dat zijn zoon maakte terwijl hij wachtte op de dopingcontrole na de succesvolle strafschoppenreeks tegen Spanje. In de wachtkamer filmde Standard Luikspeler Amallah live een diep teleurgestelde Spanjaard die tegenover hem zat te wachten. Elf jaar geleden – Selim was pas 14 jaar oud – overleed zijn moeder aan een hersenbloeding. “We zijn het aan haar verplicht om te slagen,” zei zijn zus Anissa in de Belgische krant De Morgen.

De warme familiebanden blijken een van de grote pijlers onder het Marokkaanse succes. “Ik zag mijn vader voor het eerst huilen,” zei Nordin Amrabat na de overwinning op Portugal. “Het doet ons allemaal heel veel om het zo met elkaar te kunnen beleven.”

Precies zoals Regragui en Lekjaa het hebben uitgedokterd.