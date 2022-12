Met Ronaldo op de bank maakt wervelend Portugal favorietenrol waar

Cristiano Ronaldo's naam werd gedurende de tweede helft meermaals massaal en luidkeels gescandeerd in het Lusailstadion. Beeld Jewel Samad/AFP

Cristiano Ronaldo (37), in Qatar door veel migranten aanbeden en vrijwel zeker bezig aan zijn laatste mondiale eindtoernooi, was door de Portugese bondscoach Fernando Santos verrassend naar de bank verwezen voor de match tegen de Zwitsers, dinsdag. Aanleiding daarvoor was onder meer de driftbui van Ronaldo toen hij tegen Zuid-Korea werd gewisseld. De ster, van wie wordt gezegd dat hij de komende twee jaar voor 200 miljoen euro per seizoen bij de Saoedische club Al-Nassr gaat spelen, kreeg het aan de stok met een speler van de tegenpartij en uitte zijn onvrede publiekelijk. “Dat hebben we achter ons gelaten en het is opgelost,” zei Santos daarover.

Juiste spirit

Santos passeerde Ronaldo en zag zijn vervanger Gonçalo Ramos drie keer scoren. “Ik bepaal mijn tactiek en opstelling per wedstrijd. Ik heb alle 24 spelers die ik nog over heb in mijn selectie hard nodig,” zei Santos, die Ronaldo in de tweede helft bij een ruime voorsprong nog wel liet invallen. “Ronaldo en ik hebben een uitstekende band. Ik ken hem al vanaf dat hij 19 was en bij Sporting Portugal speelde. Daarna heeft hij zich verder ontwikkeld en sinds ik in 2014 als bondscoach begon, werken we heel goed samen. Ronaldo is een van de beste spelers ter wereld. Hij kwam vandaag ook met de juiste spirit het veld in.”

Toen hadden de Portugezen hun voormalige doelpuntenmachine (118 goals in 194 interlands) al niet meer nodig. Ramos, die bij Benfica onder voormalig PSV-coach Roger Schmidt met 9 goals een belangrijk aandeel heeft in de ongeslagen reeks voor de winterstop, toonde ook tijdens zijn basisdebuut op het WK te beschikken over een neusje voor de goal. Met een verrassend schot in de korte hoek, een slimme intikker en een koel afgemaakt wippertje tekende hij voor de eerste hattrick van dit WK. Met de wervelende João Felix, de virtuoos van Atlético Madrid, achter hem en de opstomende Raphaël Guerreiro, linksback van Borussia Dortmund, steeds in de buurt bleek Portugal over een gevarieerde aanval te beschikken.

Favoriet voor finaleplaats

En Ronaldo? Zijn naam werd gedurende de tweede helft meermaals massaal en luidkeels gescandeerd in het Lusailstadion, waar Oranje vrijdag tegen Argentinië aantreedt en op 18 december ook de WK-finale wordt gespeeld. Toen hij was ingevallen, klonk elke keer als hij dicht bij een goal kwam groot gejuich in het stadion. Dat gebeurde ook toen hij met links raak schoot, maar dat deed hij uit buitenspelpositie.

Het slotakkoord was echter niet voor de recordinternational, maar voor een vertegenwoordiger van het nieuwe, verjongde Portugal: Rafael Leão. De rappe aanvaller van AC Milan krulde de bal als invaller knap in de lange hoek en toonde daarmee ook een troef te zijn voor de aanval.

De klinkende zege op de Zwitsers betekende meteen dat Portugal zich nadrukkelijk meldt tussen de favorieten voor de finale, al zullen ze zaterdagmiddag eerst nog moeten afrekenen met het stugge Marokko, dat zich Spanje overtuigend van het lijf wist te houden. Het is nog onduidelijk of de Marokkanen, met onder anderen voormalig Ajacieden Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui, zich dan moeten instellen op Ronaldo als spits of als supersub. Gisteren trainde de Portugees niet mee met de andere reservespelers, maar stapte hij gewoon binnen bij de sportschoolsessie van de basisspelers. Wat Santos daarvan vindt, weten we zaterdag om 16.00 uur.