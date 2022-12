Met de strafschoppen gaat het dit toernooi nog niet helemaal goed

Beeld Tess Kievit

Wat is het programma dit weekend?

Zaterdag: Nederland-Verenigde Staten (16.00 uur) en Argentinië-Australië (20.00 uur). Zondag: Frankrijk-Polen (16.00 uur) en Engeland-Senegal (20.00 uur)

De achtste finales!

Ja. De knock-outfase. Erop of eronder. En als het na 120 minuten nog gelijk staat: de onvermijdelijke strafschoppenserie.

Moeten we het echt over strafschoppen hebben?

Ja, we moeten het echt over strafschoppen hebben. Zo’n beetje alle teams hebben ‘iets’ met strafschoppen. Marten de Roon liet al weten dat spelers van Oranje de huiswerkopdracht hadden meegekregen bij hun club op penalty’s te oefenen. Op de trainingen in Qatar wordt ook druk vanaf elf meter geschoten.

Strafschoppen nemen is geen loterij meer?

Dat van die loterij is een fabeltje. Guus Hiddink beweerde het al eens. Hij was bondscoach van het Nederlands elftal op het WK van 1998 toen Oranje in de halve finale de penaltyserie verloor van Brazilië. Kijk nog eens even naar de serie van de Brazilianen. Allemaal volstrekt onhoudbaar. Omdat ze erop hadden geoefend.

Heeft Nederland nog een strafschoppentrauma?

Min of meer. Er waren de dramatische series in 1992 (EK), 1996 (EK), 1998 (WK), en 2000 (EK), tegen Denemarken, Frankrijk, Brazilië en Italië. In 2004 (EK) won Oranje na strafschoppen tegen Zweden. In 2014 op het WK werd er gewonnen van Costa Rica. Nou ja, Tim Krul won van Costa Rica. Maar in de halve finale ging het toch weer mis tegen Argentinië. Van de laatste drie series werden er twee gewonnen. Zo kun je het ook zien.

En de andere landen?

Frankrijk verloor op het EK van 2020, vorig jaar gespeeld, in de achtste finales van Zwitserland. Heel verrassend was het dat de Franse superster Kylian Mbappé als enige van de tien zijn penalty miste.

En dan Engeland. Engeland verloor op zes grote toernooien zes keer na strafschoppen voor het op het WK van 2019 dan eindelijk een keer won (van Colombia). Maar vorig jaar ging het weer gruwelijk mis: het verloor de EK-finale, nota bene op Wembley, na strafschoppen van Italië. De jonkies Rashford, Sancho en Saka misten toen voor Engeland, dat zo snakt naar de eerste titel na de WK-winst van 1966.

En de strafschoppen op dit toernooi?

Dat gaat ook nog niet helemaal goed. Robert Lewandowski van Polen miste er al een. En ook Lionel Messi verprutste er een.

Even los van de strafschoppen. Op wie moeten we letten?

Mbappé en Saka zullen het niet op strafschoppen willen laten aankomen. Bovendien is Mbappé in vorm, en ook Saka liet al zien (tegen Iran) er heel veel zin in te hebben.

En verder?

De onderschatting ligt in deze wedstrijden ook op de loer. We zagen Japan al stunten tegen Duitsland en Spanje, en Australië tegen Denemarken. En als de zoon van de grote George Weah, Timothy Weah, het tegen Nederland op zijn heupen krijgt... Dan is Senegal nog niet genoemd. De afwezigheid van Sadio Mané leek de Leeuwen van Teranga bij voorbaat al zo goed als kansloos te maken, maar in de knock-outfase is alles mogelijk, en waarom zouden ze niet kunnen verrassen tegen Engeland? Bijvoorbeeld als het op strafschoppen aankomt.