Messi’s roem bladderde af - tot de 64ste minuut

Lionel Messi viert zijn goal tegen Mexico. Beeld ANP / EPA

Het gebeurde in de 64ste minuut van Argentinië-Mexico.

Daar stond, op ruim 25 meter, een speler helemaal vrij. Er was niemand die zich om hem bekommerde, niemand die op hem lette.

Zoals vroeger op landjes dat ene jongetje ook nooit gedekt werd. Omdat hij zo slecht was.

Het was eigenlijk een belediging van de Mexicanen Lionel Messi, de held van ons verhaal, daar zo te helemaal alleen te laten staan.

Want natuurlijk kreeg hij de bal.

Slachtbank

Wat er door zijn hoofd schoot toen hij de bal aannam en vooruit versnelde weten we niet. Maar we kunnen er wel naar raden.

Misschien hoorde hij al die stemmen die Argentinië al hadden afgeschreven na de nederlaag tegen Saoedi-Arabië. Die hem genadeloos op de slachtbank hadden gelegd omdat hij niet in staan was geweest zijn land bij de hand te nemen. Dat hij nooit Maradona zou evenaren die Argentinië wél wereldkampioen had gemaakt.

Of hij dacht nog aan die vrije trap die hij dertien minuten eerder had mogen nemen. Net als tegen Saoedi-Arabië op zo’n twintig meter van het doel. Om te doen wat hij al tientallen malen had gedaan: de bal in het doel krullen.

Maar net als in de eerste wedstrijd schoot Messi de bal hoog over. Tot afgrijzen van de fans op de tribune. Ongeloof toch ook dat de bal niet eens tussen de palen was.

Zijn roem bladderde al een beetje van hem af.

64ste minuut

Tot dat moment in de 64ste minuut.

Maar misschien was het wel heel stil in het hoofd van Lionel Messi. En dacht hij nergens aan. Of zag hij zichzelf met zijn eerste bal, ermee voetballend op een landje. Dat geluk van dat jongetje.

Gewoon lekker spelen.

En daar was hij weer. Al die tijd vrij onopvallend rondgelopen. Lionel Messi.

Aan één moment had hij genoeg (het cliché der clichés).

Hij schoot de bal met links hard en laag in de rechterhoek achter doelman Ochoa.

Polen

Niet zijn mooiste doelpunt, wel een van zijn belangrijkste. En later nog de assist op Fernández die nog de 2-0 maakte.

Messi heeft nu evenveel WK-doelpunten gemaakt als Maradona, de man waar hij zo tegenop bokst.

Hij herrees, Lionel Messi. Voor even. Want woensdag tegen Polen moet er weer gewonnen worden. Maar de missie is nog niet afgebroken.