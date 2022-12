Messi is ontwaakt: net op tijd voor het duel met Nederland

Lionel Messi gaat voor de vijfde keer proberen Argentinië dan eindelijk wereldkampioen te maken. In deze rubriek volgt Het Parool zijn missie. Aflevering 5: Messi ontwaakt.

Het mooist was Lionel Messi zaterdagavond zonder bal.

Eerst zong hij de longen uit zijn lijf tijdens het vertolken van het Argentijnse volkslied. Van de timide speler uit de voorgaande wedstrijd tegen Polen was niets te zien.

In de 34ste minuut – hij had nog niet veel bijzonders laten zien – gaf hij net buiten de lijnen een Australiër een zet nadat die hem lelijk aan het shirt had getrokken. Hij was duidelijk geïrriteerd.

Er was een gifkikkertje in Messi ontwaakt.

Vintage Messi

Ik ga niet roemloos naar huis, moet hij hebben gedacht. En een minuut later werden overal ter wereld met veel gespuit van schuim de blikken met superlatieven opengetrokken.

Vintage Messi, dat openingsdoelpunt. De verkeerd aangenomen bal van een ploeggenoot als een magneet naar zich toegetrokken in het overvolle strafschopgebied van de Aussies. De situatie al beoordeeld. Weten wat te doen. Het bekeken, snelle, venijnige schot met de binnenkant van de voet in de hoek.

En daarna het paraderen, het bijna in galop over het veld gaan, de armen gespreid naast de heupen. Dat gezicht, waar nog een dunne laag gekweldheid op lag dat nu als sneeuw voor de zon wegsmolt en het gelaat toonde van de man die afrekende met iedereen die aan hem had getwijfeld.

Eén woord straalde hij uit.

Nou?

Als getergdheid moest worden verbeeld was dit het beeld.

Wie zei er wat? Nou? Wie zei dat het over was met me? Nou? Nou?

Vleugjes brille

Hij werd door ploeggenoten gekust alsof hij wakker was geworden na een wekenlange slaap.

Dat vuistje dat hij in de lucht stak na het rustsignaal. Ik ben er weer.

In de tweede helft: vleugjes brille, momenten van grootsheid. De jongere Messi die in het lichaam van de oudere Messi vocht om voorrang, die uit dat toch wat sleetse lijf wilde breken.

Een solo, bijna bekroond met een doelpunt. Jammer dat hij over schoot, anders was hij voor even onsterfelijk geweest. En na de wedstrijd het bijna uitzinnig meejuichen voor de fans op de tribunes. Dat was ook mooi om te zien. Daar stond een voetballer die telkens weer opstaat. Die nog niet klaar is.

Lionel Messi is ontwaakt. Net op tijd voor het duel met Nederland in de kwartfinale.

De missie duurt voort.