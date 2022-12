Memphis Depay heeft wel een idee hoe Oranje het land achter zich krijgt: ‘Ik speel het liefst met Bergwijn’

Steven Bergwijn hand in hand met Memphis Depay. Beeld ANP

De achtste finale is bereikt, maar in Nederland is de polonaise allesbehalve ingezet. Oranje oogt nog te stroef om op één rechte weg naar de finale in Lusail op 18 december te kunnen rekenen, lijkt de conclusie na de poulefase. Bondscoach Louis van Gaal zegt dat het beter moet, de spelers roepen dat het niveau omhoog moet. En volgens aanvoerder Virgil van Dijk ‘heel snel ook’, want de Amerikaanse nationale ploeg van de 49-jarige bondscoach Gregg Berhalter wacht zaterdag al in het Khalifa Internationaal Stadion in Al-Rayyan.

Hoe krijgt Oranje de mensen, die meer dan alleen punten willen, achter zich? Memphis Depay lijkt zoals wel vaker een idee te hebben. Op de vraag of hij klikt met Cody Gakpo in de aanvalslinie van Oranje zegt de spits iets opvallends. “Het liefst speel ik met Steven Bergwijn voorin, die is nog wat balvaster,” zegt Memphis. “Cody Gakpo kan er dan overheen komen. Maar we hebben heel veel spelers met verschillende kwaliteiten.”

Een terugkeer van Bergwijn, die in de kwalificatiereeks vaak zo belangrijk was, lijkt onwaarschijnlijk. De puzzel bij Oranje lijkt wel gelegd met de formatie die Qatar met 2-0 klopte. Die winst leverde de groepswinst op, maar dus wederom zonder het in Nederland vaak zo geëiste oogstrelende voetbal. Dat levert de nodige kritiek op. “Het is ook gewoon nog niet zo sprankelend als we willen,” zegt Davy Klaassen. “We voelden tegen Qatar wel dat we makkelijk zouden winnen. Het was beter dan tegen Ecuador, dat wel. Was dat niet zo moeilijk? Nee, dat klopt wel.”

Oranje hield dus volgens vrijwel alle spelers, die woensdag op het trainingscomplex van de Qatar University weer hun familieleden langs de lijn zagen staan, een beter gevoel over aan de wedstrijd tegen Qatar. Stap voor stap gaat het volgens de voetballers van het Nederlands elftal naar het gewenste niveau, erop rekenend dat het toernooi nog lang duurt.

“Het middenveld tegen Qatar speelde dichter bij elkaar,” zegt Klaassen. “Dan kon je wat meer kort combineren. Tegen Ecuador ging Frenkie de Jong vaak de bal halen, stond Teun Koopmeiners aan de zijkant en ik vaak te diep. Dan kom je niet aan voetballen toe. Dat moest anders, was de belangrijkste conclusie van die wedstrijd.”

Dat lukte. Maar ook tegen Qatar hield het allemaal nog niet over. Klaassen knikt. “Uiteindelijk wil je met Oranje naar tien kansen per wedstrijd,” zegt de Ajacied. “Maar het is lastig. Er loopt geen enkel land even door een groepsfase heen. Het voetbal is gewoon veranderd, je loopt niet meer zo even over een tegenstander heen.”

Scherpe Memphis

Om dat wel voor elkaar te krijgen zou Gakpo als ‘verschilmaker’ een scherpe Memphis naast zich moeten krijgen. De aanvaller lijkt dat nog allesbehalve, maar zijn medespelers wijzen op de vorderingen die de bankzitter van FC Barcelona maakt sinds ze ruim twee weken geleden in Qatar zijn geland. Klaassen: “Hij is steeds fitter. Een Memphis in vorm, die kan iedereen wel goed gebruiken. Hij is de speler met de meeste goals en de meeste assists. Een heel belangrijke speler voor ons.”

Dat zou de aanvalslinie dus nodig hebben, een sterkere Memphis. De spits zelf denkt dat het moment wel is aangebroken om zich echt te tonen op dit WK. “Ik heb een streep gezet onder de vragen over fitheid,” zegt Memphis. “Ik ben fit. De knock-outfase is serious business. We zijn de poulefase voorbij, we kunnen daarin niet meer slippen. Veel mensen dachten dat het een makkie zou zijn, maar dat is toch altijd weer even anders. We mogen blij zijn.”

Maar dat gevoel is er alleen als Nederland niet sneuvelt in de achtste finale tegen een op papier niet al te groot voetballand, zoals bij het EK van vorig jaar zomer. Na Amerika zullen er vermoedelijk alleen nog toplanden over zijn en juist op de grote namen in het mondiale voetbal lijkt Oranje te zitten wachten om de volgende stap te kunnen zetten op weg naar dezelfde resultaten, maar het liefst met beter voetbal.

Marten de Roon

Marten de Roon is van stal gehaald, juist met het oog op confrontaties met sterke landen. “Ik ken mijn taak,” zegt de speler van Atalanta. “Ik kan tegen sterkere tegenstanders, maar ook tegen een nummer 10 spelen. Dus wat vaster op een man. Zoals tegen de Belgen met De Bruyne. Die kan ik dan misschien uitschakelen. Tegen Qatar speelde ik niet mijn beste wedstrijd, maar ook niet de slechtste.”

Eigenlijk de conclusie die het volk na drie wedstrijden velt over heel Oranje. Dat het Nederlands elftal het beste nog tevoorschijn moet toveren, los van de zeven punten die werden behaald. “Nu de Verenigde Staten,” zegt De Roon. “Op dat land of Iran hoopten we wel, denk ik. En geen Engeland. Je ziet dit WK dat landen zomaar kunnen verliezen. Wij vonden Ecuador veel sterker dan Senegal, maar Ecuador zit al thuis. De ene tegenstander ligt je, de andere niet.”