Mbappé maakt een grote kans om topscorer van het WK te worden

Beeld Tess Kievit

Wat is het programma van vandaag?

Kameroen-Servië (11.00 uur), Zuid-Korea-Ghana (14.00 uur), Brazilië-Zwitserland (17.00 uur), Portugal-Uruguay (20.00 uur).

Hoe vergaat het de topschutters op dit WK tot dusver?

De meeste spitsen stellen niet teleur. Enner Valencia (33) heeft er al drie in liggen namens Ecuador. Ook Cristiano Ronaldo is in zijn nopjes na zijn benutte penalty tegen Ghana: de Portugees is nu de eerste voetballer die op vijf WK’s heeft gescoord. En wat te denken van Robert Lewandowski? Uitzinnig van vreugde reageerde de Pool op zijn goal tegen Saoedi-Arabië. Die blijdschap was verklaarbaar. Hij geldt als de beste spits van het afgelopen decennium – hij trekt zijn magistrale doelpuntenreeks bij Bayern München schijnbaar moeiteloos door bij Barcelona – maar op zijn 34ste had hij nog nooit gescoord op een wereldkampioenschap.

Is de crème de la crème aanwezig in Qatar?

Het fenomeen Erling Haaland wordt gemist. Hij is er met Noorwegen niet in geslaagd zich te kwalificeren voor het WK. En de Fransman Karim Benzema, de meest complete aanvaller van allemaal, is geblesseerd. Hij is niet de enige. Brazilië moet het vandaag tegen Zwitserland en in de derde groepswedstrijd tegen Kameroen stellen zonder Neymar. België heeft nog maar amper over Romelu Lukaku kunnen beschikken en het Nederlands elftal smacht naar de dribbels en de goals van Memphis Depay. De verwachting is dat hij dinsdag tegen Qatar voor het eerst dit WK aan een wedstrijd kan beginnen. Depay was met 12 doelpunten de topscorer van het kwalificatietoernooi. Hij deelde die eerste plek met de Engelse spits Harry Kane.

Kane won vier jaar geleden toch de gouden schoen?

Ja, hij was met zes treffers topscorer van het WK in Rusland. Gevolgd door Ronaldo, Lukaku, en de aanvallers van wereldkampioen Frankrijk, Antoine Griezmann en Kylian Mbappé, die er allen vier maakten. Mbappé heeft dit WK in twee wedstrijden overigens al drie keer gescoord. Hij maakt een grote kans om topscorer van het WK te worden.

Cristiano Ronaldo niet?

Aan alles is te merken dat de 37-jarige Portugees bezig is aan zijn laatste episode op het hoogste niveau. De spieren zijn wat stram, zijn handelingssnelheid is afgenomen. Maar hij geldt nog steeds als het boegbeeld van de nationale ploeg. Bij de tegenstander van vanavond, Uruguay, geldt hetzelfde voor de 35-jarige Luis Suárez. De oud-Ajacied raakte uit beeld nadat hij afgelopen zomer was vertrokken bij Atlético Madrid en terugkeerde naar zijn oude liefde Nacional. Ook Suárez is bezig aan zijn laatste kunstje. Hij vormt in de voorhoede een koppel met de spits die hem moet opvolgen als aanvalsleider van Uruguay: de 22-jarige Darwin Núñez.

Núñez zat Ajax dit jaar behoorlijk dwars, als spits van Benfica en daarna Liverpool zorgde hij met zijn doelpunten voor de uitschakeling van de Amsterdammers in de Champions League van vorig seizoen en dit seizoen. Liverpool betaalde 75 miljoen euro aan Benfica, waar Nunez 48 goals en 15 assists liet optekenen in 85 duels. Met z’n lengte, maar vooral met z’n opmerkelijke snelheid reeg hij de doelpunten aaneen. Núñez past in het plaatje van hoe een Uruguayaanse spits moet zijn: 1.87 meter lang, fysiek heel sterk, en klinisch voor het doel. Kijk naar Suárez, Diego Forlan en Edinson Cavani, ook een huidige ploeggenoot van Núñez maar tevens zijn idool.

