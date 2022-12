Marokko voor het eerst in kwartfinale WK Voetbal, straatfeesten in Amsterdam

Na een spannende wedstrijd tegen Spanje is feest losgebarsten in Amsterdam-West. Op de Burgemeester De Vlugtlaan stromen toeterende Marokkofans toe, ze zwaaien met vlaggen en vieren feest nu de Leeuwen van de Atlas zich hebben gekwalificeerd voor de kwartfinale op het WK voetbal in Qatar. Ook op het Mercatorplein is een menigte bijeen om te vieren dat Marokko in een zenuwslopend duel won van Spanje. Daar toeteren mensen in auto’s en op scooters en er wordt gezwaaid met Marokkaanse vlaggen. Sommige winkels rond het plein sloten dinsdag eerder de deuren wegens de wedstrijd. Ook waren er rond 17.30 uur al zogenoemde buurtvaders op het plein in fluorescerende hesjes.

Vanaf de Jan van Galenstraat worden auto’s in de richting van het Mercatorplein in verband met het straatfeest omgeleid. Rond 19.30 wordt het vuurwerk op het Mercatorplein steeds luider. Wat begon met vrolijke knallen, zorgt nu ervoor dat autoalarmen in de buurt afgaan.

De spanning liep hoog op in de Meervaart in Amsterdam-Osdorp. Beeld Joris van Gennip

Ook op de hoek Slotermeerlaan en Lodewijk van Dijsselstraat zijn feestvierders bijeen om de overwinning te vieren.

Feest in de Meervaart na de historische overwinning. Beeld Joris van Gennip

De gemeente heeft Plein ’40-’45, Burgemeester De Vlugtlaan en het Mercatorplein als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Dit betekent dat de politie preventief mag fouilleren.

Eerder liepen overwinningsfeesten van Marokko uit op ongeregeldheden. Na de overwinning tegen België op 27 november kwamen honderden feestvierders bijeen op het Mercatorplein. Daarbij werd vuurwerk afgestoken en twee deelvoertuigen in brand gestoken. Ook de volgende poulewedstrijd tegen Canada (2-1 voor Marokko) waren er opstootjes rond Mercatorplein en Plein ’40-’45. Daarbij werden 9 personen aangehouden.