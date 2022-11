Marco van Basten claimde niks, maar de lach en de lichaamstaal zeiden genoeg

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor Marco van Basten

Met een brede glimlach constateerde Marco in de rust dat Van Dijk een goede wedstrijd speelde. Hij claimde niks, maar de lach en de lichaamstaal zeiden genoeg. Het was zijn werk geweest, vond hij ook. In de eerste minuut verstuurde Virgil al een diepe bal op Depay en na 2,40 seconden nog een. Verder schreeuwde hij het nodige in het rond tegen, bijvoorbeeld, Dumfries. De rest van de wedstrijd keken we naar een rechthoekig schoolvoorbeeld van de Nieuwe Zakelijkheid. Voor het sprankelende voetbal kijken we naar Frankrijk met Mbappé en Tchouameni, naar Duitsland met Musiala, en naar Brazilië met Casemiro. Van Gaal onderstreepte zijn visie op het heilige resultaat door het brengen van Janssen en Weghorst en het laten zitten van Xavi Simons. Je hoort mij niet klagen. Op een eerste plaats in de poule is weinig aan te merken.