Louis van Gaal spreekt geloof uit in kansen voor Oranje: ‘Brazilië doet precies hetzelfde als wij’

Louis van Gaal tijdens het persmoment op 6 december in Doha. Beeld ANP

“Revanche,” zegt Louis van Gaal, met een grijns. “Ja, zo beleef ik dat wel,” aldus de bondscoach van Oranje, verwijzend naar de verloren halve finale op het WK van acht jaar geleden. “In 2014 waren we tegen Argentinië de betere ploeg in mijn ogen. Wíj speelden om te winnen en wisselden daar ook naar. Hopelijk kunnen we het vrijdag recht zetten.”

Het ging dinsdagochtend weer uitgebreid over de teamgeest bij Oranje, over de bekritiseerde manier van spelen, over Lionel Messi en over het WK als geheel. “Nee, we hebben niet meteen gefaald als we géén wereldkampioen worden. Natuurlijk niet. Maar dat betekent niet dat dit toernooi nu al is geslaagd. We willen het hoogste. Daar doen we alles aan.”

Ook Van Gaal zag Brazilië maandag spelen, een helft lang wervelend en showend tegen Zuid-Korea (4-1). Maar de bondscoach van het Nederlands elftal werpt zijn eigen blik op wat hij zag. “Dan lees ik overal dat het ‘sprankelend’ was,” zegt Van Gaal. “Maar Brazilië doet precies hetzelfde als wij. Ze lieten de bal aan Zuid-Korea, geen internationale topploeg. Vrijwel alle doelpunten vielen uit de omschakeling naar balbezit, of zoals jullie dat noemen; counters. Maar blijkbaar zien veel mensen dat niet. Ja, het ziet er leuk uit, want de uitvoering is vaak goed. Maar het idee is hetzelfde.”

In de korte analyse van de Nederlandse bondscoach schuilt een boodschap: het internationale topvoetbal is in de laatste jaren razendsnel veranderd. Oranje gaat daar, met zijn huidige speelstijl, in mee.

Beeld REUTERS

“Het voetbal is geëvolueerd, ik ben dat als coach ook,” aldus Van Gaal. “Teams verdedigen heel compact op dit WK, er is veel meer druk op de bal dan vroeger. Het is aan ons om daar goed mee om te gaan. En ik denk dat we dat, ondanks dat het spel aan de bal nog beter kan, tot nu toe heel goed doen.”

Maar Brazilië of Frankrijk spelen toch met drie spitsen, in plaats van de twee van Oranje? “Wij spelen ook met drie spitsen, alleen zetten wij ze anders in. Jullie mogen ons systeem noemen zoals je dat zelf wilt, maar ik noem het 1-3-4-3.”

Boottocht

Van Gaal nam in een ontspannen setting de tijd om van gedachten te wisselen met de Nederlandse media in Qatar, in een koffiehoek van het spelershotel St. Regis. Soms luchtig, dan weer leidend tot scherpe discussies. Een dag eerder had Oranje een vrije dag gehad in Doha. Eerst door de spa van het hotel af te huren, daarna door een boottocht te maken over de Perzische Golf.

“Het was fantastisch,” aldus Van Gaal. “Ik blijf dat zeggen: hoe deze jongens met elkaar omgaan, de spirit in dit team, ik heb dat zelden zo meegemaakt. Tijdens de boottocht hebben ze zó veel plezier met elkaar. De muziek die ze draaien. Dat suppen (peddelen op een surfplank, red). Ik zit dan echt te genieten.”

Juist de eendracht van dit Oranje moet het verschil gaan maken, benadrukte Van Gaal opnieuw, om te beginnen tegen de Argentijnen in het imposante Lusail-stadion. “Natuurlijk zijn er landen met heel veel individuele kwaliteit, zeker in deze fase van het WK,” zegt de bondscoach. “Maar ik denk nog steeds dat wij het beste team kunnen zijn. Door een goed tactisch plan te hebben – en dat plan goed uit te voeren.”

Zeker ook tegenover Messi, de beste voetballer van deze tijd. “Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen. Ook de Argentijnse coach kan de kranten lezen tegenwoordig. Ieder detail kan bepalend zijn – en ik wil dat de kans op succes zo groot mogelijk is.”

De kritiek op de manier van spelen vanuit Nederland raakt Van Gaal niet, zegt de bondscoach. “Truus wel een beetje, mij niet,” zegt Van Gaal. “Maar los daarvan: volgens mij genieten ook héél veel mensen in Nederland met plezier naar hoe wij het doen. Als coach kijk ik gewoon naar het materiaal dat ik beschikbaar heb en wat er wordt gevraagd in het moderne topvoetbal. Niet aantrekkelijk? Die goal die wij tegen de Verenigde Staten maakten, over twintig schijven, was dat niet aantrekkelijk dan? Dat was een mooiere goal dan die doelpunten van Brazilië, hoor.”