Louis van Gaal onthult wie er ‘Lionel Messi’ mocht spelen op training Oranje: ‘Hij vond het zelf ook logisch’

Steven Bergwijn, Jeremie Frimpong en Noa Lang. Beeld Getty Images

“Dat kan ik je wel vertellen,” aldus Van Gaal bij de NOS. “Want dat heeft geen invloed op het bekendmaken van het tactisch plan. Noa vond het ook logisch dat hij Messi mocht simuleren. Dus dat is geweldig,” lachte Van Gaal. Lang staat onder contract bij Club Brugge waar hij een moeizaam seizoen kent. Op het WK kwam hij tot nu toe nog geen moment binnen de lijnen.

Hoe Nederland zich verder heeft voorbereid? “We hebben hier drie scouts rondlopen die Argentinië gevolgd hebben op het toernooi en normaal krijgen we dan drie scoutingsrapporten. Dus daar kun je dan wat van gebruiken en ik heb zelf natuurlijk ook een wedstrijd van Argentinië bekeken en Danny Blind zeker drie of vier. En dan maken we een plan.”

“Ik vond het opvallend dat Argentinië tegen Polen in drie verschillende systemen heeft gespeeld. Misschien wilden ze wat uitproberen. Wij zijn natuurlijk wel Nederland en als je naar de resultaten tegen Argentinië kijkt, gaat dat redelijk gelijk op.”

Zesde keer

Argentinië begon het WK met een verrassende nederlaag tegen Saoedi-Arabië (1-2), maar won vervolgens met 2-0 van Mexico en Polen. In de achtste finale werd Australië met 2-1 aan de kant gezet.

Nederland en Argentinië staan vrijdagavond voor de zesde keer tegenover elkaar op een WK, een record voor Oranje. Momenteel staat Brazilië met vijf ontmoetingen nog naast de grote rivaal. “En wij winnen van Argentinië en dan staan we in de halve finale tegenover Brazilië, dus dat maakt niet uit,” aldus Van Gaal. “Ik denk dat alle spelers een positief gevoel hebben. Ik roep niet voor niks dat we kans maken op de wereldtitel.”