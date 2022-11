Louis van Gaal houdt tegen Qatar vast aan systeem: ‘Het zou kunnen dat ik dat op een bepaald moment aanpas’

Louis van Gaal Beeld ANP

Oranje plaatst zich bij een overwinning op het gastland voor de knock-outfase van het wereldkampioenschap. “Mijn indruk is dat iedere wedstrijd op het WK moeilijk is,” aldus Van Gaal op de persconferentie. “Er zijn heel kleine overwinningen. Datzelfde geldt natuurlijk voor Qatar. Zij spelen ook in een 5-3-2-systeem. Dan krijg je meer een schaakwedstrijd. Dat is niet altijd leuk om naar te kijken, maar het is wel een manier om verder te komen.”

Van Gaal sprak al vaker uit dat hij wereldkampioen wil worden en blijft bij dat standpunt. “Als je dat doel niet benoemt, dan denk ik niet dat het de juiste manier is. Het is goed om te denken dat je wereldkampioen wilt worden. Ik heb nooit gezegd dat we het gaan worden, maar dat we de kans hebben. Daar zijn ook de spelers van overtuigd geraakt.”

Van Gaal heeft niet overwogen om een ander systeem te kiezen tegen Qatar. “Daar heb ik anderhalf jaar over nagedacht. Het zou kunnen dat ik dat op een bepaald moment ga aanpassen. Maar daarvan zie ik op dit moment niet de noodzaak in.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: