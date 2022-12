Lisandro Martínez kijkt uit naar clash met oud-teamgenoten van Ajax: ‘Ik ga ze wel even een berichtje sturen’

Lisandro Martínez behoedde Argentinië met een wereldredding voor een blamage tegen Australië. Nu maakt hij zich op voor de kraker tegen zijn oud-teamgenoten van Ajax. ‘Het gaat zwaar worden. Nederland heeft heel goede spelers.’

Als het laatste fluitsignaal in de wedstrijd tegen Australië heeft geklonken, zakt Lisandro Martínez (24) door zijn knieën. Hij grijpt zijn shirt stevig vast en staart in de verte naar zijn uitzinnige landgenoten in het dampende stadion. Daarbij houdt hij het niet droog. Martínez staat met Argentinië in de kwartfinale van het WK en dat wakkert bij de mandekker van Manchester United al emoties aan die niet zouden misstaan bij het veroveren van de wereldbeker.

Dat Argentinië daar nog altijd voor op koers ligt, is mede te danken aan invaller Martínez. Na de 2-0 van de gehaaide Julián Álvarez lijkt de tegenstander van Oranje bekend, tot de fase waarin voormalige eredivisiespelers opstaan. Eerst brengt oud-Spartaan Craig Goodwin met een afgeketst schot de spanning terug. Niet veel later heeft Aziz Behich (een blauwe maandag speler van PSV) na een weergaloze solo hét doelpunt van het WK op de schoen, tot de naar binnen gevlogen Martínez zich voor het schot werpt.

Die balt zijn vuist en schreeuwt het uit. “Zulke reddingen vieren we soms, als verdedigers, alsof we zelf gescoord hebben,” zegt Martínez over zijn actie. “Ik weet niet meer wat ik deed. Ik voelde alleen dat de bal me raakte en zag dat ie er vervolgens niet in ging.”

Kippenvel

Keeper Emiliano Martínez behoedde Argentinië in de 97ste minuut ook nog van een verlenging. Aan de andere kant miste Lautaro Martínez levensgrote kansen. Die werden voorbereid door Messi, die de score had geopend in zijn duizendste wedstrijd (“Daar kwam ik vandaag pas achter,” zei hij later) en na rust de ene na de andere solo uit de heup toverde als in zijn beste Barcelonadagen.

In de slotfase zag Lisandro Martínez de ster nog meestrijden. “Om hem dan nog alles te zien geven, geeft mij kippenvel. Je geeft als medespeler alles voor hem. Hij is de beste van iedereen en om hem als teamgenoot te hebben, maakt me zo ontzettend trots.”

Messi noemde de volgende tegenstander een paar uur na de wedstrijd Holanda, daar waar Argentijnen doorgaans van Países Bajos spreken. “Als Messi het Holanda noemt, is het voortaan Holanda’” grapte een journalist nog. “Het is een goed voetballende ploeg. Een zware tegenstander die ons van de bal zal proberen te houden en over uitstekende spelers en een geweldige trainer beschikt,” aldus de dribbelkoning van Paris Saint-Germain, die bij Barça nog samenspeelde met Frenkie de Jong. “Ik verwacht een wedstrijd waarin we aan elkaar gewaagd zijn. Het WK was tot dusver misschien lastig, maar het wordt alleen maar zwaarder in de kwartfinale.”

Contact

Nederland-Argentinië dus, zoals in de halve finale in Brazilië in 2014, toen Oranje onder Louis van Gaal na een doelpuntloos gelijkspel de strafschoppenserie verloor. En zoals in 1998, toen Dennis Bergkamp het Nederlands elftal op magnifieke wijze de weg naar de laatste vier wees.

Lisandro Martínez kijkt uit naar de kraker. “Het zal zwaar worden. Elke wedstrijd op het WK is zwaar. We weten allemaal dat het Nederlands elftal erg goede spelers heeft. Nu moeten we van dit moment genieten en ons vervolgens optimaal voorbereiden op de kwartfinale.”

In het Lusail, met dik 88.000 plekken het grootste WK-stadion, treft Martínez zeven spelers die hij uit Amsterdam kent. Met het trio Ajacieden dat tegen VS in de basis stond (Klaassen, Blind en Timber) veroverde hij in zijn laatste twee seizoenen de landstitel. Of hij in aanloop naar het weerzien nog contact met ze zal leggen? Net als Nicolás Tagliafico even eerder knikt de verdediger, die zich na zijn transfer snel populair heeft gemaakt in Manchester: “Ik denk dat ik ze nog wel even een berichtje ga sturen.”