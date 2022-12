Lionel Messi versus Kylian Mbappé, de vlo tegen het jachtluipaard

Beeld AP

Die wandeling-in-versnelling langs Josko Gvardiol alleen al, dinsdagavond in het Lusail-stadion, helemaal vanuit een rechter uithoek van de Kroatische speelhelft. Lionel leek wel een voetballertje uit een jaren ‘90-computerspel, uit de tijd dat animaties nog zo eenvoudig waren, dat de bal ogenschijnlijk was vastgelijmd aan de voeten van het digitale spelertje.

Gvardiol, toch de beste jonge verdediger op dit WK, had net zo goed op Messi’s rug kunnen klimmen: ogenschijnlijk had het allemaal niets uitgemaakt. Slalommend en draaiend baande de Argentijnse aanvoerder zich een weg richting de achterlijn, met Gvardiol als een soort schaduw aan hem vastgeplakt.

“Fan-tas-tisch,” zegt Jan Mulder, met een bulderende lach vanuit winters Noord-Groningen. “Wat Messi doet, is punniken. Hij punnikt zich het hele veld over. Links, rechts, even opzij en weer rechtdoor. Zijn techniek is volmaakt natuurlijk, maar hij is ook zo geweldig slim. Hij nam steeds de buitenbocht hè. Met die Kroaat ertussen. Die arme jongen kwam er maar niet aan. Ha!”

Zondag in de WK-finale in Doha treft hij die andere fenomenale dribbelaar, in zekere zin zijn erfgenaam als beste voetballer ter wereld, maar dan van een andere generatie. Kylian Mbappé is pas 23 en won al een WK, de ultieme prijs waar Messi (35) al een voetballeven lang tegenaan hikt.

Bovenal gaat de finale tussen Frankrijk en Argentinië, maar onmiskenbaar straalt hun beeltenis prominent op de wedstrijdposter. De punniker en de schicht, de virtuoos en de atleet, de vlo en het jachtluipaard. Twee boegbeelden van Paris Saint-Germain nota bene, de Parijse voetbalclub in Qatarese handen. De emir zal spinnend toekijken vanaf het ereterras.

Allebei waren ze als tieners al voorbestemd voor de wereldtop, Mbappé eerst bij AS Monaco, Messi als jeugdproduct van FC Barcelona. Twee jongens die opgroeiden in middenklassegezinnen, Messi in Rosario, Mbappé in de Parijse voorstad Bondy. De Argentijn van nature introvert en schuchter, de Fransman eerder laid-back, een brede lach op zijn gezicht gebeiteld.

Beeld AFP

Ze scoorden dit toernooi allebei vijf keer, al deed de Argentijn dat drie keer uit een penalty. Messi gaf al drie assists, Mbappé twee. Hun klasse is onbetwist, niet in de laatste plaats dankzij hun unieke dribbeltechniek.

Gevangen in statistieken prijken ze op dit WK allebei in de top 3: Mbappé met tot nu toe 21 geslaagde dribbels, Messi met vijftien. Tussen hen in staat een opvallende naam: Jamal Musiala, de jonge Duitser die er weliswaar in de eerste ronde al uit lag, maar die in drie groepsduels liefst negentien keer aanzette voor een geslaagde dribbel.

Toch is hun stijl onmiskenbaar anders. Als Messi ‘punnikt’ (dixit Jan Mulder), dan is Mbappé de schicht, de voetballer die vanuit stilstand opeens wegschiet. Zijn voormalig trainer Mauricio Pochettino vergeleek hem in zijn column voor The Athletic treffend met de ‘originele’, Braziliaanse Ronaldo, Luiz Nazario Da Lima.

“Zijn overmacht als hij accelereert, zijn dribbeltechniek waarmee hij langs tegenstanders snelt, zijn doelgerichtheid,” aldus Pochettino. “Met Ronaldo is hij denk ik het best te vergelijken.”

Wat Messi en Mbappé gemeen hebben, is hun haast betoverende geduld tijdens wedstrijden. In hele delen van wedstrijden kunnen ze afwezig, bijna ongeïnteresseerd ogen. Om vervolgens in één onnavolgbare bevlieging toe te slaan.

“Kylian heeft heel veel zelfvertrouwen, op precies de goede manier,” zegt Pochettino daarover, Argentijn en oud-trainer van PSG. “Hij hoeft niet aan de bal te komen om te weten: ik ga zo het verschil maken. Daar is hij volkomen relaxed in. Hij vertrouwt volledig op zijn kwaliteiten.”

Draaiend

Messi is de dribbelaar met de bal dicht bij zijn wendbare linkervoet, in de staat om continu en razendsnel van richting te veranderen. De Argentijn liet het ook tegen Nederland een paar keer zien, onder meer in duel met zijn oud-teamgenoot Frenkie de Jong. Hoe kort de Nederlander ook leek te zitten, steeds vond Messi draaiend en kerend de ruimte om zich vrij te spelen.

“Hij ziet dingen met zijn achterhoofd hè,” zegt Mulder. “Hij ziet dingen zonder dat hij echt kijkt. Dat zijn maatje Julian Álvarez vrij stond voor het doel, bijvoorbeeld, bij die goal tegen Kroatië.”

Messi leek op dit WK haast elke wedstrijd iets beter te worden. Mbappé excelleerde in het bijzonder tegen Polen, maar had het veruit het moeilijkst tegen Engeland. Rechtsback Kyle Walker verdedigde de ruimtes steeds voortreffelijk, de blik daarbij consequent op de tegenstander én de bal gericht, door goed positie te kiezen.

Het deed enigszins denken aan hoe Virgil van Dijk dat enkele jaren geleden deed, destijds met het Nederlands elftal tegen Frankrijk. Het duel dat Van Dijk destijds won na een lange sprint, na Mbappé eerst slim naar buiten te hebben gedreven, groeide uit tot een hitje op internet: zó bespeel je de weergaloze Franse vleugelspeler.

Beeld ANP / AFP

Maar hoe moeilijk dat 90 minuten lang is, bleek al zo vaak, óók op dit WK. In de halve finale tegen Marokko won Sofyan Amrabat nog een schitterend duel van Mbappé: eerst voluit sprintend, daarna tackelend. Maar tien minuten voor tijd was het toch weer Mbappé die de opening vond, afleggend op invaller Kolo Muani: 2-0.

“Dat korte voetenwerk vaak. Een klein tikje en dan hup, die explosie,” zegt Mulder. “Dat is ook prachtig om te zien, hoor. Hoe mooi die jongen loopt ook: hij lijkt wel een honderd-meter-sprinter. Messi dribbelt met het hoofdje omlaag, de benen dichtbij zijn lijf. Mbappé loopt zo sierlijk, met die grote machtige passen. Maar die acceleratie, de kracht ook, en dan met zo’n arme back ernaast. Ha-ha! Hij doet me een heel klein beetje denken aan Gerard ‘Pummy’ Bergholtz, met wie ik bij Anderlecht speelde. Die was ook zo angstaanjagend snel.”

Messi is de meer klassieke dribbelaar, ziet Mulder. “Categorie George Best, Garrincha,” aldus de analyticus, schrijver en oud-voetballer. “Net als zij is Messi puur natuur in hoe hij de bal beroert en heel dicht bij zich houdt.”

Allebei zijn ze meesters in een soort voetbalvariant op ‘stop-motion’. Ogenschijnlijk even stilstaan met de bal aan de voet – en dan vanuit het niets weer versnellen, soms zelfs met een soort versnelling binnen de versnelling.

“Op dat terrein was de jonge Johan Cruijff de grote uitvinder,” aldus Mulder. “Och, we wisten niet wat we zagen, wij eenvoudige eredivisiespelers. Stilstaan en demarreren, demarreren en stilstaan. Verdedigers werden er gek van. Messi en Mbappé geven daar hun eigen draai aan. Geweldig. Ik ga daarvan genieten hoor, zondag.”