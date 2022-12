Laat de bondscoach maar schuiven, want we weten inmiddels met Van Gaal: WK, hoge hoed, konijn

Beeld Tess Kievit

Wat is het programma van vandaag?

Kroatië-Brazilië (16.00 uur), Nederland-Argentinië (20.00 uur).

Het WK is drie weken onderweg. Het kaf is van het koren gescheiden.

We gaan verder met de beste acht voetballanden van dit moment. In tegenstelling tot het WK 2018 zijn Zweden, Rusland, Uruguay en België er ditmaal in de kwartfinales niet bij. Nederland, Argentinië, Portugal en Marokko – voor het eerst in de geschiedenis – hebben hun plaats ingenomen.

Wie maakt tot dusver de beste indruk?

De twee grote favorieten voor de wereldtitel: Frankrijk en Brazilië. Frankrijk treft met Engeland – dat meer is dan een outsider voor de eindzege – wel een pittige opponent in de kwartfinales. Brazilië moet een plek in de halve finales kunnen bereiken ten koste van Kroatië.

Hoe gaan de Kroaten zich wapenen tegen het Gele Geweld?

Goede vraag. Het Nederlands elftal heeft kopzorgen over Lionel Messi, en hoe de Argentijnse dribbelkoning te bestrijden. Maar dat is een klein probleem in vergelijking met het onheil dat op de Kroaten af dendert: Neymar, Richarlison, Raphinha, Vinícius Júnior, Casemiro. Prettige wedstrijd, zouden we willen zeggen.

Wie neemt Kroatië daarvoor mee?

Iedereen is benieuwd hoe de defensie zich houdt tegen de Braziliaanse hogesnelheidsvoetballers, en vooral of Josko Gvardiol ook nu overeind blijft. Gvardiol is een van de beste verdedigers op dit toernooi, hoewel hij pas 20 jaar oud is. Gvardiol is te herkennen aan het gezichtsmasker dat hij draagt. Vorige maand brak hij in een wedstrijd van zijn club, RB Leipzig, zijn neus. Of de centrale verdediger nog lang bij Leizpig speelt, is zeer de vraag. Chelsea en Real Madrid hebben serieuze interesse in Gvardiol.

En de Kroatische keeper?

Die kan in eigen land al niet meer stuk. Dominik Livakovic keerde in de achtste finales tegen Japan drie van de vier strafschoppen in de noodzakelijke penaltyreeks. Na de reguliere speeltijd en verlenging was de stand 1-1. Livakovic kreeg na zijn heldendaad een zoen op zijn voorhoofd van de ‘Kroatische Messi’: Luka Modrić, die met zijn 37 jaar tegen Brazilië mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Kroatië speelt. De teller staat op 159 interlands.

Brazilië is volgens Louis van Gaal toch ‘een counterploegje’?

Laat Louis maar schuiven. Hij weet precies hoe hij de kritiek op zijn eigen team (saai voetbal, reactief) moet pareren: even de aandacht afleiden met een dik aangezette sneer naar de voetballers waarvan de liefhebbers juist smullen. Van Gaal is overigens nog steeds overtuigd dat het beste team uiteindelijk wereldkampioen wordt, en dat hoeft niet per se het team te zijn met individueel de beste spelers.

Van Gaal kneedt zijn ploeg. Hij heeft de weinige voorbereidingstijd die er was nuttig besteed. En hij is een van de weinige coaches die ook tíjdens het WK nog zo bezig is zijn elftal te verbeteren: fysiek, tactisch en mentaal.

Acht jaar geleden ging het voor Nederland mis in de halve finales tegen Argentinië in de penaltyserie.

Van Gaal heeft nu in de aanloop naar het WK de ‘wetenschap’ geraadpleegd om het fenomeen ‘strafschop’ te doorgronden. Over de uitkomsten van de tests die Van Gaal heeft laten uitvoeren, zwijgt de bondscoach. Met Andries Noppert heeft Oranje zijn penaltykiller vermoedelijk al tussen de palen staan, maar kijk niet vreemd op als Noppert (ijzig kalm, goede trap in zijn benen) ook een van de penaltynemers blijkt te zijn. Dat hoort bij de innovatieve, creatieve Van Gaal: WK. Hoge hoed. Konijn.

